Daha güzel 13. Cumalara

Friday the 13th filminin 2009 Şubat'ında yayınlanan yeniden yapımı, 19 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında 90 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etmişti. Bu kar payına dışarıdan bakıldığında ticari olarak kazançlı bir film görsek de böylesine klasikleşmiş bir filmden daha fazlasını beklenebilirdi.
Klasik korku filmi 13. Cuma'nın yeniden yapımının yaratıcıları da elbet da bu durumun farkındadır. Filmin yapımcılarında Brad Fuller serinin eski filmlerinde bazı sıkıntılar olsa da serinin devam filmlerinin doğru istikamette gideceğine inandığını belirtti.
Brad Fuller, "Harika bir yazarımız var. Aaron Guzikowski senaryoyu yazıyor. Daha önceden de Prisoners'i yazmıştı. Bu oluşumun hak ettiğinden çok daha iyi bir yazar. Gerçekten muhteşem." Bu övgü dolu sözlerinden sonra aynı zamanda film notlarının da senarist Aaron Guzikowski'ye verildiğini ekledi. Bu iletişimden sonra senaryodaki geri bildiriminen kısa vakitte yapılacağını de belirtti.
Başlangıçta prodüksiyonda çeşitli problemler olduğunu söyleyen Brad Fuller şu an bütün bunların aşıldığınıve filmin doğru yolda olduğunu söyledi. Friday the 13th filminin prodüksiyon hikayesi adeta yılanhikayesine dönmüştü. Ancak Brad Fuller'ın ümitvar açıklamaları bizleri de bu korku efsanesi için merakla bekler hale getirmeye yetiyor.
Anlaşılan korku filmi izleyici kitlesinden bazı kişilerin yeniden yapımlara karşı katı fikirlere sahip olması yapımcıların pek de umurunda gözükmüyor. Yoksa neden bu klasik filmleri defalarca kez çeksinler ki. Ya da belki biz yanlış düşünüyoruzdur. Fuller'in açıklamalarına başka açıdan bakarsak, bu "katı fikirli" kitleye remake'leri sevdirmeye çalıştığını söyleyebiliriz.
Durum her ne olursa olsun yapımcılar daha fazla film üretip daha fazla kazanmaya devam etmek isteyeceklerdir. Umarız onlar, biz seyircileri sinema salonlarına çekip iyi kazançlar sağlamaya çalışırken biz de bu yapımlar karşısında yeterince tatmin oluruz. Artık 2017'de "13. Cuma" ile buluştuğumuzda ne olduğunu göreceğiz.
AHMET TOĞAÇ
20 Mayıs 2016 23:19
Daha güzel 13. Cumalara
13. Cuma'nın yapımcılarından Brad Fuller daha iyi film yapmak için çalıştıklarını söyledi.
Friday the 13th filminin 2009 Şubat'ında yayınlanan yeniden yapımı, 19 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında 90 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etmişti. Bu kar payına dışarıdan bakıldığında ticari olarak kazançlı bir film görsek de böylesine klasikleşmiş bir filmden daha fazlasını beklenebilirdi.
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