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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Aralık 2018 10:36

Dakota Johnson festivale damga vurdu

Marakeş Film Festivali’nin jürisinde yer alan genç oyuncu Dakota Johnson güzelliğiyle festivale damga vurdu.


Grinin Elli Tonu serisiyle ününe ün katan genç oyuncu Dakota Johnson, jüri üyesi olduğu Marakeş Film Festivali’nin kapanış töreninde dikkat çekici elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı. 29 yaşındaki oyuncu, Fas’ın Marakeş kentinde önceki gün yapılan festival kapanış töreninde en dikkat çeken isim oldu. Kırmızı halının en beğenilen ismi olan Johnson, Gucci tasarımı elbisesiyle boy gösterdi.



Ünlü oyuncu, efsane İtalyan oyuncu Monica Belluci ile festivalde bir araya geldi. İki oyuncu birlikte basın mensuplarına poz verdi. Johnson, kendisi ile birlikte jüri üyesi olan Alman oyuncu Daniel Brühl ile birlikte de objektif karşısına geçti. Johnson, son olarak kült korku filmi Suspiria’nın yeniden çevriminde başrolde yer almıştı.



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