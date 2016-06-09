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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Haziran 2016 14:56

Dakota Johnson ve Matthew Hitt ayrıldı

Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, Matthew Hitt ile ilişkisini bitirdi.

Grinin Elli Tonu filminden tanıdığımız Dakota Johnson'ın Matthew Hitt ile iki yıldır devam eden ilişkisi, US Weekly'nin haberine göre sona erdi.


Karanlığın Elli Tonu filminde de başrolde izleyeceğimiz Dakota Johnson ile Matthew Hitt'in ilişkisi iki yıl önce başlamış ve birçok kez ayrılmalarına rağmen bugünlere kadar devam etmişti. Drowners isimli bir müzik grubunun üyesi olan Matthew Hitt ile Dakot Johnson'un ilişkisinin bitme sebebi olarak ise iş yoğunluğu gösterildi.

Şu sıralar serinin ikinci filmi Karanlığın Elli Tonu (Fifty Shades Darker) çalışmaları için Vancouver'da olan Dakota Johnson, bunun hemen ardından Fifty Shades Freed için kamera karşısına geçiyor. Matthew Hitt ise grubuyla turnelere çıkıyor.

Yakın zamanda vizyona giren How to be Single'da da rol alan oyuncu Dakota Johnson'a Fifty Shades Darker'da serinin ilk filminde olduğu gibi Jamie Dornan eşlik ediyor. Filmde Rita Ora da rol alıyor.

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    Grinin Elli Tonu
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