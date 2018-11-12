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12 Kasım 2018 15:00

Dakota Johnson’a göre izlediği en korkunç film...

Genç yıldız Dakota Johnson, , izlediği en korkunç film sorusuna ironik bir yanıtla “Haberler” dedi.


Grinin 50 Tonu film serisiyle tanınan Dakota Johnson, şimdilerde 1977 yapımı korku filmi Suspiria’nın yeniden çevrimiyle seyirci karşısında. Berlin’deki bir dans okulunda yaşanan esrarengiz olayları konu alan film, ülkemizde önceki gün vizyona girdi. Filmde başrol oyuncusu Dakota Johnson, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuştu. Johnson, “Yaptığım işte kendimi güvende hissetmiyorum, güvende hissetmek istiyor muyum onu da bilmiyorum. Çünkü bu bilinmezliği, öğrenmeyi seviyorum. Bu işi yaparken hiçbir zaman yeterli olamayacağımı hissetmem, bu gerçeğin bilincinde olmam belki de kendimi daha güvende hissettiriyor” dedi. Film için dans etmeyi ve Almanca konuşmayı öğrenen Johnson, Almanca öğrenmenin çok zor geldiğini belirterek, “Telaffuzumun kusursuz olmasını istiyordum, bu da çok fazla çalışmamı gerektirdi” şeklinde konuştu.



Grinin 50 Tonu serisiyle tanınan ünlü oyuncu, “O filmler benim için hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyimdi. Sektör, kendim ve sette işbirliği yapmak hakkında çok şey öğrendim. Tekrar yapar mıydım? Eğer o dönemki şartlar altında olsam yapardım, çünkü o filmler kariyerimi çok farklı yerlere taşıdı. Dirençli olmayı öğretti. Şimdi yoluma engeller çıksa bile daha dirençliyim” dedi. Johnson, izlediği en korkunç filmler sorusuna “Haberler” yanıtını verdi.


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