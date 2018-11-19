19 Kasım 2018 09:04 Dakota Johnson’dan Grinin Elli Tonu itirafı Şu sıralar yeni filmi Suspiria için bol bol kameralar karşısına geçen genç oyuncu Dakota Johnson, sansasyonel film serisi Grinin Elli Tonu’ndaki sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Luca Guadagnino’nun yeniden beyazperdeye uyarladığı korku klasiği 'Suspiria' filminin başrolünü üstlenen genç oyuncu Dakota Johnson, sansasyonel film Grinin Elli Tonu hakkında konuştu. Güzel yıldız filmin çekildiği dönemlerde canlandırdığı Anastasia Steele karakterinin rolüyle ilgili zorlukları ara sıra dile getirmişti. Aradan yıllar geçtikten sonra Anastasia Steele karakteriyle ilgili konuşan Johnson, “sevişme sahneleri için pişman mısınız?” sorusuna “Hayır” cevabını verdi.

Erotik drama Grinin Elli Tonu filmindeki cesur sahneler yüzünden sık sık basında yer alan Dakota Johnson projeyle ilgili; “Grinin Elli Tonu serisi kariyerimde yükselmemi sağladı. Tekrar yapar mıyım, kesinlikle evet. Sağlam bir projeydi ve elimden geleni yaptım...” dedi.