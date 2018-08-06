Damla Sönmez Locarno’da

Sibel filmi 71'inci Locarno Film Festivali'nin uluslararası yarışma bölümüne seçilmişti.

İsviçre’nin Locarno kentinde düzenlenen festivalin bu yılki programında 3 farklı yerli yapım yer alıyor. Bunlardan biri de Sibel Filmi. Damla Sönmez filminin gösterimi ve basın toplantısına katılmak üzere İsviçre’ye uçtu.

Yönetmenliğini Çagla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy ve Elit İşcan gibi isimlerin yer aldığı Türkiye-Fransa-Almanya-Lüksemburg ortak yapımı Sibel, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde dünya prömiyerini yarın gerçekleştirdi.