Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
6 Ağustos 2018 08:17

Damla Sönmez Locarno’da

Damla Sönmez, başrolünü üstlendiği sinema filmi Sibel’in dünya prömiyerine katılmak için, Locarno Film Festivali kapsamında İsviçre’ye gitti.


Sibel filmi 71'inci Locarno Film Festivali'nin uluslararası yarışma bölümüne seçilmişti.


İsviçre’nin Locarno kentinde düzenlenen festivalin bu yılki programında 3 farklı yerli yapım yer alıyor. Bunlardan biri de Sibel Filmi. Damla Sönmez filminin gösterimi ve basın toplantısına katılmak üzere İsviçre’ye uçtu.


Yönetmenliğini Çagla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy ve Elit İşcan gibi isimlerin yer aldığı Türkiye-Fransa-Almanya-Lüksemburg ortak yapımı Sibel, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde dünya prömiyerini yarın gerçekleştirdi.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir