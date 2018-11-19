Damla Sönmez'e Sibel filmiyle Yılın Performansı ödülü

Bu yıl 16-24 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da seçkisindeki yerli filmlerde dikkat çeken iki oyuncuya "Yılın Performansı" ödülünü verdi. Sibel filmindeki oyunculuğuyla Damla Sönmez’e “Yılın Performansı” ödülü 16 Kasım’daki festivalin açılış gecesinde takdim edildi.





Damla Sönmez ödülünü İletişim Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sırrı Serhat Serter’in elinden aldı. Sönmez festivale teşekkür konuşmasında şunları söyledi:“Eskişehir Film Festivali’ni yıllardır takip ediyorum. Seçkisiyle her zaman yeni sinema insanlarını tanıtan bir festival oldu bana. O yüzden 20. yılında bu ödülü almak onur verici benim için. İyi ki Eskişehir Film Festivali var, iyi ki sinema var!”

SİBEL'E ULUSLARARASI ÖDÜL

Damla Sönmez, Sibel’deki performansıyla daha önce25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde ve55. Ulusal Yarışma’da En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanmış ve Asya sinemasının Oscar'ları olarak görülen12. Asya Pasifik Film Ödülleri’ne En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olmuştu.





Kuşköy’de yaşayan ve ıslık diliyle iletişim kuran 25 yaşındaki Sibel’in öyküsünü anlatan film, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üçüncü uzun metrajı. Dünya prömiyerini yaptığı 71. Locarno Film Festivali’nden FIPRESCI, Ekümenik Jüri Ödülü ve Genç Jüri ödülleriyle dönen Sibel, Toronto Film Festivali’nin ardından festival yolculuğuna Haifa (İsrail), Hamburg (Almanya), Kopenhag CPH:PIX (Danimarka) ve Busan (Güney Kore) gibi otuzdan fazla uluslararası festivalle devam etti.





Kasım ve Aralık aylarında da festival yolculuğuna devam edecek olan SİBEL, Ocak ayında Türkiye’de vizyona giriyor.