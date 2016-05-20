Daniel Craig, tekrar James Bond'u oynaması için teklif edilen inanılmaz miktardaki parayı reddetti

Ne kadar para verseler James Bond'u oynamayı kabul edersiniz? Ben şahsen eğer çekimler sırasında giydiğim kıyafetler, taktığım saat ve kullandığım araba bende kalacaksa birkaç bin liraya kabul ederim.



Ama bu durum Daniel Craig için geçerli değil. Farklı kalitelerdeki dört filmin ardından 007 rolünden sıkılan Craig, görünen o ki Bond franchise'ından ayrılmak istiyor. Ünlü aktör geçtiğimiz sonbaharda Spectre'nin vizyona girdiği sıralarda "yeni bir Bond filmi çekmektense bileklerini kesmeyi tnd filmi çekmektense bileklerini kesmeyi tecih edeceğini" söylemişti. Ama başka röportajlarda Bond filmi için sözleşmesinde, devasa ödeme alacağı garanti bir film daha bulunduğunu söylemişti.



Ama bu durum Daniel Craig için geçerli değil. Farklı kalitelerdeki dört filmin ardından 007 rolünden sıkılan Craig, görünen o ki Bond franchise'ından ayrılmak istiyor. Ünlü aktör geçtiğimiz sonbaharda Spectre'nin vizyona girdiği sıralarda "yeni bir Bond filmi çekmektense bileklerini kesmeyi tnd filmi çekmektense bileklerini kesmeyi tecih edeceğini" söylemişti. Ama başka röportajlarda Bond filmi için sözleşmesinde, devasa ödeme alacağı garanti bir film daha bulunduğunu söylemişti.



Şimdi görünen o ki Craig fikrini değiştirdi ve ödeme gerçekten de inanılmaz boyutta olsa da artık ilgisini çekmiyor. Daily Mail'in haberine göre, Craig'e iki yeni James Bond filmiyle Bond'a dönüş yapması için dudak uçuklatan bir ücret teklif edildi:



"İçeriden verilen bilgiye göre MGM stüdyoları geçen yılın hit filmi Spectre'nin ardından Daniel Craig'e iki yeni bond filminde daha oynaması için 100 milyon ABD Doları teklif etti. Bu ücrete kâr paylaşımı ve aktörün co-prodüktör olarak alacağı ücretler de dahil."



Yani eğer Daily Mail'in haberi doğruysa, Daniel Craig iki film karşılığında önerilen 100 milyon Doları geri çevirdi. Evet, gerçekten de dediği gibi bir daha Bond filmi çekmek istemiyormuş.



Güncelleme: BBC ve kaynaklarından alınan bilgiye göre, Craig 007 olarakrar vermedi ve 'bir süre daha herhangi bir karar verilmeyecek'. O zaman spekülasyonlar kaldığı yerden devam etsin!