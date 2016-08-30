Danimarkalı Dogma 95'çilerin filmeri

Danimarkalı sinemacılar tarafından yayınlanan "Dogma 95" bildirsinden ve bu akımın özelliklerinden daha önce bahsetmiştik. Tekrardan kısa bir hatırlatma olarak şunları söyleyebiliriz. Gerçeği kaydetme ve yansıtma misyonunu üzerlerine alan yönetmenler kendinilerini bir sanatçı olarak görmezler. Hatta jenerikte bile adları geçmez. Film üretme tekniklerine ise hiçbir yapay etken sokulmamalıdır. Seyircilerin, beyazperdede izlediği filmlerin "kalitesiz" olduğunu düşünmelerindeki sebep ise bu üretim biçiminden kaynaklanır. Gelin şimdi de Dogma 95 estetiğine göre çekilmiş filmler üzerine konuşalım.
AHMET TOĞAÇ