Danny Boyle'un Trust'ından fragman yayınlandı

Danny Boyle televizyon dünyasına geri dönüyor. Beyazperdeye kısa bir ara vererek, Trust adlı drama için yönetmen koltuğuna oturan Boyle, sektöre iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Slumdog Millionaire, 127 Hours ve Everest gibi başarılı filmin senaryosunu kaleme alan Simon Beaufoy üstleniyor. Brendan Fraser, Donald Sutherland ve Hilary Swank‘in gibi oyuncularda kadrosunda yer alıyor.

All the Money in the World filmindeki John Paul Getty III’ün hikâyesi tekrar ekrana taşınıyor. Bu noktada dizinin ilginizi çekmeme olasılığı var tabii. Fakat söz konusu Boyle ise ortaya hatırlanmaya değer bir iş çıkacağı kesin. Dizinin biyografik bir atmosferi sizi korkutmasın. Zira fragman hırs, entrika ve heyecanın hüküm sürdüğü bir hikâye sunuyor. Genç bir çocuğun kaçırılması beraberinde karanlık odaların kapılarını aralarken; takvim 1973’ü gösteriyor.

Yayınlanan fragmanlar da merakımızı artıyor elbette. Swank ve Fraser’ın ekrana dönüşünü müjdeleyen dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Malum yayın tarihine de az kaldı. 25 Mart’ta ekrana gelmesi beklenen dizinin Ridley Scott‘ın gölgesinde kalıp kalmayacağı belli değil. İşte merak uyandıran diziden fragman: