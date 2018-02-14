Danny Boyle televizyon dünyasına geri dönüyor. Beyazperdeye kısa bir ara vererek, Trust adlı drama için yönetmen koltuğuna oturan Boyle, sektöre iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Slumdog Millionaire, 127 Hours ve Everest gibi başarılı filmin senaryosunu kaleme alan Simon Beaufoy üstleniyor. Brendan Fraser, Donald Sutherland ve Hilary Swank‘in gibi oyuncularda kadrosunda yer alıyor.
14 Şubat 2018 10:24
Danny Boyle'un Trust'ından fragman yayınlandı
Danny Boyle’un yönetmenliğini yaptığı ve oyuncu kadrosunda Brendan Fraser, Donald Sutherland ve Hilary Swank’in yer aldığı Trust’tan yeni fragman yayınlandı
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