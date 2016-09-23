Das Borak'a konser teklifi bile gelmiş

Radyo, özellikle doksanlı yıllardan itibaren, televizyonu besleyen bir araç oldu hep. Birçok radyo programcısını daha sonra televizyonda izledik. Yavuz Seçkin de bu örneklerden birisi, ancak araya kaynayıp gidenlerden olmadığı kesin. Esnaflıktan radyoculuğua, oradan televizyona, stand up'lara ve derken sinema filmlerine kadar uzayan hikayesini, yeni filmi Yıldızlar da Kayar: Das Borak'ı, bundan sonraki projelerini ve eğlence sektörünü konuştuk. Das Borak'ı Almanya'da konsere çağıran harika insanlara selamlarımızla...

Yavuz Bey merhaba. Yeni film hayırlı olsun. Öncelikle kariyerinizden başlayalım. Sırasıyla radyoya, televizyona ve sinemaya üretimler yaptınız. Nasıl gerçekleşti bu geçiş?

Teşekkür ederim. Uzun yıllar radyo programı yaptım. Radyo Klas, Süper FM, Pal FM ve en son TRT FM...

En uzun süre 10 yıl ile Radyo Klas’ta geçti. O dönem telefonda ünlü taklitleriyle ünlüleri işletiyordum. Ünlülerin adeta korkulu rüyasıydım. Bir gün Sinan Çetin’e yaptığım bir telefon şakası vesilesiyle Plato Film'e davet edildim. Orada Sinan Çetin ile tanıştık. Avrupa Yakası dizisinin kadrosuna dahil olmam böyle oldu. Sinan ağabey Gülse’ye bahsetmiş Gülse’nin de aklına yatmış. Sertaç karakteri olarak 200 bölüm Avrupa Yakası'nda oynadım. Sonra TV8'de comedya programı başta olmak üzere bir çok program yaptım.

ilk Sinema filmim Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu'ydu. Orada Robot Anadol karakteriydim. Oğlum Bak Git sinema filmi 2012 yılında çekildi, Orada taksiciydim. Sanırım daha evvel, 27 yaşıma kadar, esnaflık yapmamdan dolayı bu tür halkın içinden karakterler üstüme iyi oturuyor. Şov dünyasında geçen 20 yolda Sinema filmlerimin sayısının az olmasının yegane sebebi, dağınık bir komedyen olmamdır. Uzun yıllar Radyo,televizyon ve devamında 500 e yakın stand up gösteri yapınca sinema filmi sayısı biraz eksik duruyor. inşallah zamanla bu açığı kapatırız.

Günümüzde toplumda televizyona para kazanmak için, sinemaya ise prestij için iş yapıldığını düşünüyor; ancak bir yandan da ciddi sayıda film üretimi görüyoruz. Sizce sinema ve televizyonda gerçekten böyle bir ayrım var mı? Para kazanmak için yapılan iş ile prestij için yapılan iş birbirinden ayrı mı eğlence sektöründe?

Şu an bence ayrım yok. Yani sinema ve televizyon kesinlikle tek bir amaca hizmet ediyor, O da kesinlikle para kazanmak, hem de çok... Prestijin sadece telaffuzu güzel günümüzde.





Yıldızlar da Kayar’ın alametifarikası Das Borak gerçek bir tipleme gibi duruyor. Nelerden esinlendiniz de bu kadar gerçekçi oldu? Çevrenizde Das Borak’a benzettiğiniz bir kişi var mı?

Das Borak’ın mazisi en az 10 yıl. Comedya programında çıktı. Tipleme komedilerine aslında sinemada çok inananlardan değilim. Bizim filmimizde amaç değil araç aslında. Beklenen belki de tam anlamıyla tipleme komedisiydi. Biraz kafalar karışmış olabilir. Almanya’da benzer çok şarkıcı var.A ma Das Borak kesinlikle İsmail Yk değil. Borak şuna buna benziyor diyemeyiz, herkes ona benzer veya benzemeye çalışır.





Das Borak’ın tam bir tipleme olduğunu söyledik. Altmışlı yıllar itibariyle Türkiye’den Almanya gibi Avrupa ülkelerine giden işçi neslin bir çocuğu gibi görünüyor Das Borak. Kendisi gibi birçok müzisyenle de karşılaştık. Karakteri yaratma süreci nasıl gerçekleşti?

Doğaçlama çıktı. Skeç çekerken "hadi" dedik "böyle bir şey yapalım." 2-3 şarkı yaptık, Şayze ve Ohannes gibi. Onlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hatta Almanya’dan konser teklifi bile aldım. Gerçek olmadığına zor ikna ettik insanları.

Yıldızlar da Kayar’ın oyuncu kadrosu çok güçlü, senaryo ekibi de siz dahil üç kişiden oluşuyor. Altan Gördüm, Altan Erkekli ve Veysel Diker gibi isimlerle çalışmak nasıldı? Senaryoyu nasıl ortaya çıkardınız?

Senaryoyu Enver Sülük ve Olcay Onur Kaya ile birlikte kaleme aldık. Oyuncularımızın her birinin yıldız olması şöyle bir sıkıntı yaratıyor; birinin uygun olduğu gün diğeri dolu oluyor. Hepsini bir araya getirmek başka bir senaryo... Altan Gördüm, Altan Erkekli ve Ali Erkazan ile oynamak çok keyifliydi. Üçünün çok iyi arkadaş olduğunu sette öğrendim. Artık sette dönen hikayeleri siz düşünün.

Das Borak bir film serisine dönüşür mü? Türk sinemasında komedi filmleri özellikle son yıllarda seriye dönüşme eğilimi gösteriyor. Neler bekliyor bu karakteri sevenleri?

Bu film tam anlamıyla bir Das Borak filmi olmadı. Bundan sonra yaparsak eğer, bu Das Borak’ın ilk filmi sayılabilir. Bu sadece hatırlatma gibi oldu sanki... Ama Seriye bağlayacağımızı düşünmüyorum. Daha farklı projeler ve tiplemeler çıkartabiliriz yakında. Bunu zaman gösterecek.





Televizyona geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Rekabet arttı sanki biraz televizyonda. Çok fazla dizi, çok fazla talk show var...

Televizyon için şu dönem şov programı yapmak pek mümkün değil. Ortalığın birAz sakinleşmesi lazım. Rekabet konusuna gelince, zaten ben talk show kulvarında değilim. Ben kendime göre en iyi yaptığım işi, yani yaparsam tipleme komedisi yaparım.

Aralık ayında Oldu mu Şimdi isimli bir filmde daha izleyeceğiz sizi. Bu filmde neler var?

Bu filmde,işleri üçkağıt olan, başları beladan kurtalmayan fakat günün birinde tövbe etmeye karar veren iki arkadaşın komik ve macera dolu hikayesi var.

Son olarak, Yıldızlar da Kayar: Das Borak’a bol şans diliyoruz. Yavuz Seçkin sevenleri önümüzdeki günlerde başka neler bekliyor?

Bir aksiyon komedi filmi var yakında çekimleri başlayacak. Filmin adı Kalbimin Rozeti. Sahne şovları ve stand up'lar devam edecek. Sevenlerime, dostlarıma beni hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum.

ANDAÇ ÜZEL