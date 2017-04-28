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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Nisan 2017 09:50

David Fincher, World War Z 2'yi yönetebilir

Yıllardır tartışmalı filmlere attığı imzalar ve yönetmenlikteki başarısıyla gündemden düşmeyen David Fincher, yakın dostu Brad Pitt'le çalışmak için World War Z 2'nin yönetmenliğini üstlenebilir.

Uzun zamandır David Fincher'dan haber almıyorduk. Gone Girl isimli filmiyle tüm dikkatleri 2014 yılında tekrar üzerine çektikten sonra Fincher cephesinde bir sessizlik hakimdi. Yakın zamanda Netflix yapımı Midhunter üzerinde çalışan yönertmen, bu dizinin üç filminde yönetmenlik yaptı. Şimdilerde ise isminin geçtiği çok büyük bir proje daha var. Henüz sadece dedikodu gibi görünse de Fincher, Paramount Pictures ve Skydance Productions yapımı World War Z 2'nin yönetmeni olabilir. Variety isimli derginin internet sitesinde yayınlanan haberde, bununla ilgili görüşmelerin başladığı söyleniyor.


Böylece David Fincher, Seven, Fight Club ve The Curious Case of Benjamin Button'dan sonra dördüncü kez Brad Pitt ile çalışacak. Variety'e göre Pitt, Fincher ile sıklıkla görüşüp bu işin gerçekleşmesini sağlamak için çaba harcıyor. Fincher, Alien 3 gibi birçok devam filmi de yönetmişti. World War Z serisinin hakları, Paramount'un elinde. Öte yandan Paramount'un şu anki CEO'su Jim Gianopoulos ise, Gone Girl filmi için David Fincher ile birlikte çalışmıştı.
World War Z filmi Mark Forster tarafından yönetildi, 2013 yılında vizyona girdi ve dünya çapında 540 milyon dolar gişe geliri elde etti. Fincher ise 2014 yılında Gillian Flynn'ın aynı adlı romanından uyarlanan Gone Girl ile en son uzun metraj yönetmenliğine imza atmıştı. World War Z 2, yapılan planlara göre 2018'in ilk çeyreğinde çekimlere başlayacak.
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