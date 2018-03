DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı

Bu senenin Comic Con'u, San Diego'dan dünyaya unutulmaz duyurular yaptı. Marvel ve DC peş peşe bir sürü şey açıkladı, Pokemon GO yöneticileri oyunun neye dönüşeceğini açıkladı ve daha onlarca şey. Hatta, bir yarışma ile gerçek boyutlarda bir R2-D2 kazanma şansı bile sunuldu tüm dünyaya. Çekiiişe katılmak yeterli oluyor üstelik. İşin Marvel ayağından Doctor Strange hakkında daha uzun süre konuşacağımız kesin, ancak şimdi sıra DC ve Warner Bros'ta. Onlar da az şey yapmadılar zira. Yayınladıkları bir fragman, şu an tüm dünyada gözlerini kocaman açmış insanların "ben ne izledim" diyerek tekrar tekrar bakmasını gerektirecek kadar şık ve beklenmedik bir filmin ufukta olduğunu gösteriyor. 2017'ye kadar kendinize dikkat edin, çünkü Justice League sanırız ki çok yüksek bir enerjiyle geliyor. WB panelinde bulunanlara izletilen ve o gün için özel olarak hazırlanan bir Justice League fragmanı, oyunun dengesini değiştirmek için yetti de arttı bile.

Videonun başında yer alan "İzleyeceğiniz video, Comic Con 2016'ya katılan Justice League hayranları için özel olarak hazırlanmıştır" ibaresi, işleri açıklamaya yetiyor. WB ve DC, bu film için özel olarak hazırlanmış bir video ile ortaya çıktı ve Comic Con'da o an bulunan herkesi büyüledi.





Balık avlarken Aquaman'i yakalayan sakallı bir Bruce Wayne ile açılıyor video. Bu oldukça ilginç bir başlangıç ve daha sonra da Aquaman'in durdurulamaz öfkesiyle karşılaşıyoruz. Bruce Wayne, Justice League'i bir araya getirmek içni tek tek her kahramanla anlaşıyor ve böylece izlemesi müthiş keyifli bir fragmana şahit oluyoruz. Justice League, hiç değilse eğlenceli bir film olacağını gösterdi bize.

Ancak tabii ki DC'nin Comic Con için hazırladığı tek sürpriz bu değildi. Alışılmadık tarzda fragman yayınlamak içni uğraşmış görünen ekip, Wonder Woman'ın solo filminden bir fragmanı da aynı etkinlikte paylaştı. Comic Con tam bir yıldızlar geçidi oldu böylece. Hem Justice League'de hem de solo filminde 2017 yılı içnide izleyeceğimiz Wonder Woman, beyaz perdede karşımıza ilk kez bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Batman v Spuerman: Adaletin Şafağı ile çıktı. Gal Gadot'un hayat verdiği kahraman kolay kolay sinematik evrenden silinecek gibi de görünmüyor.







Wonder Woman gücünün zirvesinde





Comic-Con'da 23 Temmuz günü oldukça hareketli geçti. Kong: Skull Island, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Guardians of the Galaxy Volume 2, Doctor Strange gibi filmlerden müthiş haberler peş peşe geldi. Bunun dışında da en çok merakla beklenen filmlerden biri olan Wonder Woman'dan müthiş bir fragman, izleyiciyle buluştu. 2017 yılında vizyona girecek olan film, Wonder Woman'ın ilk kendi adıyla yayınlanacak olan filmi. Ancak filmin üstlendiği tek "ilk" unvanı bu değil. Dahası da var.

Wonder Woman filmi, başrolünde bir kadın süper kahramanın bulunduğu ilk DC filmi. Önemsiz görünen bu detay bile filmin ne kadar farklı görüneceğiyle ilgili bir ipucu aslında. Üstelik asla yabana da atmamamız gerek. Fragmandan da anlıyoruz ki film, daha önce hiç görmediğimiz tarzda bir süper kahraman filmi.









Fragman ile birlikte, filmin konusuyla ilgili de ufak bir sinopsis yayınlandı o gün:

"Wonder Woman olmadan önce, aslında Diana isminde bir Amazon prensesiydi ve yenilmez bir savaşçı olarak yetiştirilmişti.

Korunaklı bir adada büyüyordu Diana, ta ki bu adaya bir Amerikan pilotu uçağıyla beraber düşüp onlara dünyanın geri kalanında büyük bir savaşın döndüğünü söyleyinceye kadar. Diana evini bırakmaya ve bu tehdidi durdurmaya ikna olmuştu.





Tüm savaşları bitirebilmek için insanlığa karşı büyük bir savaşa girer Diana. Bu savaş sırasında kendisini, kaderini ve gerçek güçlerini keşfeder."

Gal Gadot, yönetmen Patty Jenkins, filmin diğer oyuncuları Connie Nielson ve Chris Pine ile birlikte Comic Con panelindeydi. Gal Gadot bu panelden hemen önce Twitter'da takipçileriyle film için hazırlanmış bir afişi paylaştı.

Wonder Woman da Justice League de büyük ilgi çekti ve DC'nin 2017'ye büyük bir hızla gireceğini gösterdi.