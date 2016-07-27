Bu senenin Comic Con'u, San Diego'dan dünyaya unutulmaz duyurular yaptı. Marvel ve DC peş peşe bir sürü şey açıkladı, Pokemon GO yöneticileri oyunun neye dönüşeceğini açıkladı ve daha onlarca şey. Hatta, bir yarışma ile gerçek boyutlarda bir R2-D2 kazanma şansı bile sunuldu tüm dünyaya. Çekiiişe katılmak yeterli oluyor üstelik. İşin Marvel ayağından Doctor Strange hakkında daha uzun süre konuşacağımız kesin, ancak şimdi sıra DC ve Warner Bros'ta. Onlar da az şey yapmadılar zira. Yayınladıkları bir fragman, şu an tüm dünyada gözlerini kocaman açmış insanların "ben ne izledim" diyerek tekrar tekrar bakmasını gerektirecek kadar şık ve beklenmedik bir filmin ufukta olduğunu gösteriyor. 2017'ye kadar kendinize dikkat edin, çünkü Justice League sanırız ki çok yüksek bir enerjiyle geliyor. WB panelinde bulunanlara izletilen ve o gün için özel olarak hazırlanan bir Justice League fragmanı, oyunun dengesini değiştirmek için yetti de arttı bile.
27 Temmuz 2016 11:30
DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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