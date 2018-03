9 Haziran 2017 11:58 DC'nin alametifarikası Wonder Woman, neden rekor kırdı? Geçtiğimiz Cuma vizyona giren Wonder Woman, tam bir gişe canavarı haline geldi. Peki Wonder Woman nasıl bu kadar başarılı oldu, ne kadar kazandırdı?

DC'nin sinema evreni epey tartışılıyor, yerden yere vuruluyor, seveni de çok seviyor. Tartışmaların ışığında, belki de DC sinematik evreni şeytanın bacağını kırdı. Hem de öyle bir kırdı ki, kimse inanamadı. DC daha önce Marvel'ın yapamadığı neyi yapıyordu gibi konuları konuşup zaman kaybetmek yerine biz, Wonder Woman'ın neden bu kadar başarılı olduğunu, muhtemel rakiplerini nasıl da saha dışına gönderdiğini konuşacağız.







Wonder Woman ABD dışında Thor 1 ve 2, Iron Man 1 ve 2, Guardians of the Galaxy 1 ve 2, Doctor Strange, Captain America 1 ve 2 hatta Man of Steel filmlerinden daha iyi bir açılış yaparak karşımıza çıktı. Üstelik 100 milyon dolarlık gişesiyle, başrolünde bir kadın oyuncunun bulunduğu ve bir kadın tarafından yönetilen en başarılı film oldu. Grinin 50 Tonu filminden bile daha büyük bir açılış performansı sergileyen Wonder Woman, kadın gücünü sinema salonlarında daha çok hissedeceğimiz günlerin yakın olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ise Wonder Woman, açılış hafta sonunda Karayip Korsanları: Salazar'ın Laneti filminin hemen peşinde, ikinci sırada başladı gösterime. 113 bin 442 izleyiciye sadece ilk hafta sonunda ulaşarak Türkiye'de de hızlı bir vizyon süreci geçireceğinin izlenimini verdi. Peki bu başarı nereden geliyor?

Wonder Woman'ın başarısını 6 temel başlıkta incelemek mümkün:























1. DC hayranları böyle bir yapımı kaçırmak istemiyordu







Ne olursa olsun pazartesi günü işe ya da okula gittiğinde DC hayranlarının, sinemaseverlerin ve gençlerin konuşması gereken temel konu, Wonder Woman olacaktı. Önceki DC filmlerinin gişe başarısı, karakterlerin isminden ve niteliğinden geliyordu. Wonder Woman ise tüm bunları tek başına, çok popüler bir karakter olmamasına rağmen başardı.













2. İzleyenler filmi çok sevdi









Bu çok açık ve çok da önemli bir nokta. Filmi izleyen herkes çok beğendi ve tavsiye etti. Öte yandan, film baştan gerek Metascore puanı, gerek IMDb ortalaması, gerekse de Rotten Tomatoes yüzdesiyle izleyiciyi sinema salonlarına çekebilecek durumdaydı. Eleştirmenler de Wonder Woman'ı sevdi. Yalnızca fragmanlarıyla bile iyi bir rüzgar yakalamış bir film için, tüm bunlar itici birer güç haline geldi.

















3. Kadın gücü







Filmin feminist bir çıkış noktası olması içln epey uğraşıldı. Bununla birlikte İsrailli ve askerliğini de yapmış bir kadın oyuncunun başrole seçilmesi de bu feminist rüzgarı sertleştirdi. Süper kahraman filmlerinin geleceğini görür gibiyiz! Kadın izleyiciler filmi bu nedenle epey sevdi...















4. Eh, erkekler de sevdi!









Filmin pazarlama çalışmalarının erkek izleyicileri salondan uzak tutabileceği riski üzerine düşünülüyordu. Ancak bu pek de böyle olmadı. Evet, kadınlar filmin ağırlıklı izleyici kitlesiydi ancak izleyicilerin yüzde 48'i de erkekti. Güzel ortalama...











5. Zamanlama ve rekabet meselesi









Kabul edelim, Wonder Woman vizyona girdiğinde dünyanın hiçbir yerinde çok da iddialı bir rakibi yoktu. Uzun bir seriye dönüşen Karayip Korsanları -sıkılanlar göz önünde bulundurulsun- ve eleştiri yağmuruna tutulan Sahil Güvenlik gibi filmler, Wonder Woman'ın gişede yavaşlamasını sağlamadı.























6. Yenilik, tazelik, değişiklik









Yoksa siz de mi erkek süper kahramanların birbirinin burnunu kırdığı süper kahraman filmlerinden sıkıldınız? Peki, Wonder Woman tam da bunun alternatifi olmak için yola çıkmıştı zaten.

Andaç ÜZEL