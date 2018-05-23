Deadpool 2 Blue-Ray'de uzun versiyon!





Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde de belirttiğimiz gibi yönetmen David Leitch ve oyuncu/senarist/yapımcı Ryan Reynolds, film için aslında beyazperdede izlediğimizden çok daha fazla sahne çektiklerini açıklamışlardı. Bu sahnelerden bazılarını problem yaratabileceğine inandıkları için çıkartmayı tercih ettiklerini ima etmişlerdi. Örneğin after credits'te Deadpool’un zamanda geriye gidip bebek Hitler'i öldürdüğü görebilirdik.Ayrıca film başındaki sahnelerinin farklı varyasyonları, bazı sahnelerin farklı çekimleri ve çıkartılan espriler de bulunuyormuş.

David Leitch, son verdiği röportajda bu uzun versiyonun hazırlandığını, filmin tüm dünyadaki vizyonunun bitmesi ardından genişletilmiş versiyonun Blu-ray'e ekleneceğini açıkladı. Yaşasın!