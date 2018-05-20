Deadpool 2 Film Eleştirisi





2016’da sinemalarda epey farklı bir süper kahraman filmi izledik: Deadpool. Aslında bir anti-süper kahraman filmi desek yeri. Oldukça absürd, geyik ve akıllıca esprileri, göndermeleri ve taşlamaları ile kendine ait bir dili ve türü vardı filmi adeta. Marvel’ın düşük bütçeli filmlerinden biriydi Deadpool ama gişede de büyük başarı yakalamıştı hatırlarsanız. Bu filmin aksiyon başarısının yanısıra mizahi dilini de o kadar sevdik, ona o kadar güldük ve karakteri de öylesine hızlıca benimsedik ki, Deadpool 2’nin yolunu dört gözle bekledik ve devam filmi nihayet vizyonda.

İlk filmin yönetmeni Tim Miller idi malumunuz, devam filminde ise bayrağı David Leich devralıyor. Bu konuda korkulacak bir şey olmadığını, yönetmenin devam hikayesini beyazperdeye geçirirken filme tam anlamıyla hakkını verdiğini söylemeliyiz en baştan. İlk filmin kalitesi aynı şekilde tekrar edebilmiş, geyiklerle bezenmiş espri anlayışının muhteşem aksiyonla birleşmesi kaldığı yerden devam etmiş.



Filmin kötü – diyebileceğimiz – karakterini Josh Brolin canlandırıyor: Cable. Brolin’i çok yakın zaman önce Avengers’da Thanos olarak da izledik. Filmde de zaten Avengers filmine epey gönderme var ve Thanos şakası da yapılıyor. (Hangi filme, neye gönderme yok ki zaten filmde) Cable karakteri ile bir Thanos olamamış diyebiliriz Brolin için, filmin belki de en zayıf halkası bu performans. Cable’in çizgi romandan gelen dolu bir hikayesi olduğunu biliyoruz ama bu filmde epey sönük kalmış gibi hissettim doğrusu. Gerçi beyazperdeye aktarması da çok kolay bir karakter değil diye düşünebiliriz. Yakışıklılığı ile role yakışması ve bedenindeki CGI efektlerin başarısı ise tartışılmaz.

Hikaye X-Men evreni içinde yer alıyor diyebiliriz, gerçi Wade (Ryan Reynolds), “biz seksist yaklaşmıyoruz, Men de nedir canım, biz X- Force olalım” diyor ve X-Men’in içeriğini sürekli eleştiriyor. Wade demişken Ryan Reynolds’un Wade yani Deadpool karakterini canlandırmasının yanısıra filmin senaryo ve yapım ekibinin içinde de yer aldığını ve bu projeyi aşırı derecede sahiplendiğini de hatırlatalım. Oyuncu bu karaktere inanılmaz yakıştı zaten kanımca. Maskeliyken sesini mizahi durumlarda kullanışıyla, maskesiz ve bozuk cildiyle iken mimikleri ve hareketleriyle, çok kısa bir iki an için gördüğümüz kendi haliyle iken de yine dramatik yönü ağır basan oyunculuğuyla tek kelimeyle muhteşem. Onu seviyoruz. Bu arada Deadpool yani Wade, Deadpool karakteriyle de, ona can veren Ryan Reynolds’ın oyuncu kimliğiyle de epeyce dalga geçiyor, kahkahaya boğulabileceğiniz şakalar söz konusu.



Filme eklenen Cable karakterinin yanısıra bu bölümde heybetli Juggernaut’u görüyoruz. Yine hikayede büyük önemi olan, güçlerini nasıl kontrol edeceğini bilemeyen Firefist’i küçük oyuncu Julian Dennison büyük bir başarıyla canlandırıyor. Ya Domino’ya ne demeli? Süper gücünün şanslı olmak olduğunu anlatmaya çalışırken epey zorlanıyor bu sıkı hatun başta ama sonra bu şansın onlara ne kadar yardımcı olduğunu görüyor Deadpool. Zazie Beetz’in canlandırdığı Domino karakteri nefis olmuş bence. Yine X-Force ekibi için süper güçlü adam seçmelerinde Shatterstar ve Domino gibi mutantları bile zar zor beğenen Deadpool, Peter isimli oldukça silik bir şahıs karşısına çıkıp “hiçbir gücüm yok” dediğinde “işe alındın” diye tepki veriyor ve bu tabii ki kiralık katil olmak isteyen, ekibe girmek isteyen sevimli karakter Dopinder’i çileden çıkarmaya yetiyor.

Deadpool 2, zekice yazılmış, mizah oranı oldukça yüksek senaryosu ve kanlı sahneleriyle şaşırtmayan ama bekleneni de sonuna kadar veren bir devam filmi. Jenerikteki James Bond şakalarından mı bahsedelim, finalinin ve after credits esprilerinin yıkıp geçmesinden mi, filmdeki Vanisher karakterinin üç saniyelik - sürpriz - şakasından mı, sinemada "4. duvarın yıkılması" şeklinde tabir edilen, karakterlerin seyircilere dönüp onlarla iletişim kurduğu, ya da filmin kurgusal dünyasının gerçek dünyayla kesiştiği tüm sahnelerin başarısından mı…



Kendisiyle bile bu denli dalga geçen bir film dahi elbette eninde sonunda bir ciddiyete, bir mesaj verme kaygısına düşebilir. Bu kaygıda ise önemli olan dram/mizah oranının, ciddiye alınma kaygısı ile komik olma iddiasının uyumudur. Deadpool 2’ye katılan dram sahneleri ve mesaj kaygılı ciddi konular az değil doğrusu. Kah aile olmaya dair, kah dostluğa dair, kah güven duygusuna dair oldukça dramatik sahneler, diyaloglar var ama kör gözüm parmağına da olmamış, oldukça iyi yedirilmiş filmin tamamına.

Toplum için örnek bir rol model olmayan, küfürbaz, asi, bencil ama ehlileşmek isteyen, özünde iyi karakterimiz Deadpool günümüz dünyasına da gerekli eleştirilerini getirmekte cesur. Arkanıza yaslanın, dikkatinizi toplayın ve bu geveze, zeki, komik, absürt, aksiyon dolu çizgi roman uyarlamasının içine bodoslama dalın derim. Filmin sürprizlerini bozmamak için verdiğim çaba için de bir teşekkürünüzü alırım.



Filmin puanı: 10/10