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Sinema>  Sinema Haberleri
29 Mayıs 2018 08:14

Deadpool 2 hala gişe lideri!

Han Solo'nun vizyona girmesi Deadpool'u bozmadı!


Box Office Türkiye'nin verilerine göre geçtiğimiz hafta sonu ülkemizde 400 bin seyirci ile yüksek bir açılışa imza atan Deadpool 2, ikinci hafta sonunda da 182.467 seyirci tarafından izlenerek on günde toplamda yaklaşık 800 bin seyirci sayısına ulaştı.


Bu hafta ise Türkiye'de Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi açılışını 57.020 seyirciyle ikinci sırada gerçekleştirdi.


Kral Şakir Oyun Zamanı, üçüncü hafta sonunda üçüncü sırasında yer alırken, Avengers: Infinity War 31.116 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer buldu.


Han Solo, ABD'de ise açılışını $83,3 milyonla gerçekleştirdi.Hafta sonunda ABD'de $42,7 milyon hasılata erişen Deadpool 2 ise, on günde dünya genelinde toplam $487,1 milyona ulaştı.Hafta sonunu $16,5 milyonla listenin üçüncü sırasında kapatan Avengers: Infinity War ise dünya genelinde $1,9 milyar sınırını geride bıraktı.


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    Deadpool 2

    Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
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