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21 Mayıs 2018 18:50

Deadpool 2 hem ülkemizde hem dünyada gişe birincisi!

Deadpool 2, açılış hafta sonunda 415.476 seyirci tarafından izlendi



Box Office Türkiye'nin verilerine göre 2016 tarihli Deadpool'un devam filmi, hafta sonunda ülkemizde 415.476 seyirci tarafından izlendi ve listenin başına geçti.


Bu haftasonu sinemaya gitmeyi tercih eden üç kişiden ikisi Deadpool 2'yi tercih ederken, animasyon yapım Kral Şakir Oyun Zamanı 61.474 seyirciyle gişe listesinin ikinci sırasında yer aldı. Avengers: Infinity War ise dördüncü hafta sonunda 45.709 seyirciyle listede üçüncü sırada yer aldı.


Deadpool 2, üç günde dünya genelinde $301,33 milyon hasılata ulaştı.Deadpool 2, $125 milyonluk açılışıyla ABD gişesinin yeni lideri oldu.Avengers: Infinity War ise ABD'de, $28,67 milyon hasılatla vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bıraktı.Haftanın yenilerinden Kitap Kulübü (Book Club), beklentilerin üzerinde bir açılışla, $12,5 milyonla listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.

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    Deadpool 2

    Kitap Kulübü
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