Deadpool 2 ilkine göre daha…



Etrafımız süper kahraman filmleriyle doldu. Çizgi roman adaptasyonları gişe yarışını sürdürüyor. Bu janrın kapasitesi artık doldu demişken bizi ters köşeye yatıran bir film izlemiştik 2016’da: Deadpool. Alışılmışın dışında bir karakter olan Deadpool beklentileri yükseltmişti ve elbette serinin ikinci filmi yolda. Filmin kadrosuna dahil olan oyuncu Zazie Beetz bir röportajında şöyle diyor:

“Sanırım ikinci filmde ilkinden daha ağır bir durum var. Temalar daha karanlık. Deadpool ile yüzleşecek olan Domino karakteri oldukça ciddi bir biçimde ele alınmış bir karakter. Deadpool’un mizah gücü yerinde duruyor elbet fakat bu film ilkinden biraz daha sert ve karanlık diyebiliriz.”

Filmle ilgili ser verip sır vermeyen bir yönetmen (David Leitch) ve yapımcı (Ryan Reynolds) var elimizde ne yazık ki. Fakat elimizdeki bu “daha ciddi, daha sert, daha karanlık” bilgileri bu öğelerin Josh Brolin’in Cable karakteriyle filme eklenişiyle, Domino karakterinin getirecekleriyle, zamanda yolculuk temasının işlenmesiyle oluşacakmış hissi verdi bize.

Filmin karanlık öğelerini bir yana bırakacak olursak, Domino karakterinin gelmesiyle bir aşk üçgeninin oluşacağını öngörmemiz de hiç zor olmuyor doğrusu. Elimizdeki bu denli az bilgiyle öngörü anca bu kadar.18 Mayıs’a kadar elimize geçen yeni Deadpool 2 dedikodusu olursa, paylaşmaktan çekinmeyiz.