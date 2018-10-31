Deadpool 2 yeniden çekiliyor

Ryan Reynolds’ın kariyerinde bir zıplama tahtası olan Deadpool karakterinin ikinci filmi, 13 yaş ve üstü izleyici kitlesi için yeniden çekiliyor.

Başrolünde Ryan Reynolds'ın rol aldığı, gelecekten gelen Cable'a karşı kendi süper kahraman timini toplayan Deadpool'un maceralarını anlatan Deadpool 2'nin yeni versiyonu için çekimler başladı.

The Hollywood reporter'ın haberine göre; senaristler Rhett Reese ve Paul Wernick Ryan Reynolds'ın bu özel versiyon için kamera karşına geçtiğini ve yeni sahnelerin çekildiği açıkladı. Deadpool 2’nin 13 yaş versiyonu Aralık'ta sinemalarda olacak.

TWITTER'DAN DUYURDU

Reynolds, Deadpool Before Christmas adıyla vizyona girmesi beklenen filmin haberini 28 Eylül'de attığı bir tweetle vermişti. Canadalı oyuncu, 1987 yapımı The Princess Bride isimli filmin bir sahnesine gönderme yapılan, Fred Savage'ın da yer aldığı görseli paylaşmıştı.

110 milyon dolarlık bütçesini neredeyse 3'e katlayarak 318 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Deadpool 2, Türkiye'de 1.374.325 seyirci ile tüm zamanların en çok gişe yapan filmler arasında 100. sırada bulunuyor.