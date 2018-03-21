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Sinema>  Sinema Haberleri
21 Mart 2018 12:04

Deadpool 2 yeniden çekimdeki gizli isim kim?

Deadpool 2 18 Mayıs'ta sinemalarda.


Reshoot, yani yeniden çekim, son zamanlarda, özellikle gişe rekorları kıran ve devamı gelen filmlerde moda bir olay haline geldi. Prensipte çekilmesi gereken sahneler çekildikten sonra ekip birkaç haftalığına yeniden biraraya geliyor, çekilmiş olan sahnelerin bazılarını yeniden çekiyorlar, böylelikle yeni malzeme oluyor ellerinde. Amaç filmi olduğundan da iyi hale getirmek. Bu, çekilmiş ilk halinin kötü ya da eksik olduğunun bir göstergesi değil kesinlikle. Yani bir filmin reshoot’u yapılıyor diye duyduğumuzda filmle ilgili hayal kırıklığına uğrayacağımız bir durum yok.


Deadpool 2 için de yeniden çekimlerin olacağı haberleri yayıladursun, bir yeni iddia ise bu yeni çekimlerde bir cameo olacağı, yani filmle alakasız bir ünlünün filmde bir sahnede gözükeceği üzerine. Bu kişinin kim olacağına dair ise en ufak bir ipucu bile yok.

Anlaşılan önümüzdeki birkaç ay cameo için kimin filme dahil olacağını tahmin etmeye çalışarak geçecek.


İlk Deadpool’da Stan Lee ve Rob Liefeld’i görmüştük. Yabancı sitelerde kendisi gibi görünecek bir Hugh Jackman’ın iyi cameo olacağı gibi fikirler tartışılmaya başlandı bile, sizin fikirleriniz?


Deadpool 2 18 Mayıs'ta sinemalarda.


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    Deadpool

    Deadpool 2
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