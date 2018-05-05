5 Mayıs 2018 09:34 Deadpool 2’den hangi sahne silindi? Yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiği öne sürüldü.





Deadpool 2 vizyona gün sayıyor, sevilen mizahi karakterin maceralarının devamı 18 Mayıs’ta sinemalarda olacak. Vizyon öncesi filmle ilgili yeni posterler, yeni haberler gelip duruyor. Son bilgi şu:

Deadpool 2'nin yıldızı Ryan Reynolds bu projede filmin senaryosunu yazan Rhett Reese ve Paul Wernick’le birlikte çalıştı. Reynolds bir röportajda, Fox’un filmin içinde olmasını istemediği bir şakayı sildiğini açıkladı.Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye böyle bir hareket yaptığını düşünen Reynolds durumdan çok hoşnut olmasa gerek.

Disney Fox birleşmesi bakalım Deadpool'u ne kadar etkilemiş, izleyelim, görelim.