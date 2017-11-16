Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

2016 yılının en beğenilen filmlerinden Deadpool'un devam filmi Deadpool 2'den ilk teaser yayınlandı. Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda bu kez David Leitch oturuyor. Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek. İşte filmin Türkçe altyazılı teaser videosu:

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.