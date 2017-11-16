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16 Kasım 2017 09:00

Deadpool 2'den ilk teaser

Deadpool 2'den Türkçe altyazılı teaser yayınlandı.

2016 yılının en beğenilen filmlerinden Deadpool'un devam filmi Deadpool 2'den ilk teaser yayınlandı.



Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda bu kez David Leitch oturuyor.

Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek.

İşte filmin Türkçe altyazılı teaser videosu:


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