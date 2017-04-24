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24 Nisan 2017 11:56

Deadpool 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Hazırlanın, en harika kahramanımız geri dönüyor!

Vizyona girdiği günden beri bir yılı geride bıraktı, ama asla yarattığı rüzgar dinmedi. İkinci filmde neler olacağını, ilk filmden çıktığımız an konuşmaya başladık. Sonunda artık, Deadpool 2'nin vizyon tarihi belli!

The Hollywood Reporter'ın haberine göre 20th Century Fox, şimdiden büyük bir merakla beklenen Deadpool 2'nin vizyon tarihini ayarladı. Buna göre Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek. Filmde Ryan Teynolds, yine Wade Wilson'u canlandıracak. Filmin senaryosu ise Rhett Reese ve Paul Wernick'in elinden çıkıyor.


Filmi takip edenler, birkaç tanıdık yüzle ikinci filmde karşılaşacağımızı biliyor. David Leitch, bu filmde yönetmen koltuğunda oturuyor ve Tom Miller'ın yerini dolduruyor. Bunun dışında şimdilik açıklanan iki yeni ana karakter de var. Zazzie Beetz filmde Domino'yu, Josh Brolin ise Cable'ı canlandıracak.
Deadpool ve cable'ın yaratıcısı Rob Liefeld, yakın zamanda bu üçlünün Deadpool 2'de bir araya geleceği için çok heyecanlı olduğunu söylemişti. Deadpool 2, önümüzdeki Haziran'da çekimlere başlıyor.
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