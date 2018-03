28 Mart 2018 10:37 Death of Superman projesinden haberler var! Warner Bros yeni projesiyle ilgili gelişmeler aktardı

Warner Bros. yeni animasyon projesini açıkladı: meşhur Superman hikayesine sadık kalacak bir uyarlama olan The Death of Superman (Superman’in Ölümü)

Yeni uyarlamayla ilgili elimize ulaşan taze bilgiler ise şöyle: Jerry O’Connell, “Çelik Adam” Superman’i seslendiriyor olacak. Batman’i Jason O’Mara, Wonder Woman’ı Rosario Dawson, Green Lantern’i Nathan Fillion, Aquaman’i Matt Lanter, Cyborg’u ise Shemar Moore seslendirecek.

Lois Lane’i seslendirecek olan ise Rebecca Romijn, ne hoş bir detay ki gerçek hayatta kendisi Jerry O’Connell’ın karısı.

Filmin konusu ise aşağı yukarı şöyle: Yeraltının derinliklerinden gelen bir canavar yeryüzünde anlamsız bir tantana kopartınca Justice League devreye girer. Fakat kısa bir sürede anlaşılır ki Doomsday olarak isimlendirilen bu kızılca kıyameti durdurabilecek tek bir güç vardır o da Superman. Metropolis’in merkezine ulaşana kadar dövüşür Doomsday ile Superman. Son bir yumrukla ise Doomsday sonsuzluğa karışır.

Bu yapım, The Death of Superman’in ikinci animasyon uyarlaması. 2007’de DC Superman: Doomsday adıyla orijinal çizgiromanın bir uyarlamasını denemişti, yeni film ise Justice League: War filminden beri çoğu filmin yaptığı gibi 2011’den itibaren yeniden basılan New 52 çizgiroman serisini baz alıyor.

Superman: Doomsday tek parçaydı, bu film ise iki bölümden oluşacak, ilk bölüm Amerika’da yazın vizyona girecek, Reign of the Supermen bölümü ise gelecek yıl ilk aylarda sinemalarda olacak.

Bakalım ülkemizdeki vizyon tarihleri de aynı olacak mı.