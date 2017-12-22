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22 Aralık 2017 09:10

Deliha 2'den ilk teaser

Film 12 Ocak 2018'de sinemalarda...

Gupse Özay'ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Deliha 2'den ilk tesaer yayınlandı.

2014 yapımı Deliha'nın bu devam filminde Özay yine Zeliha karakterine hayat veriyor. Filmde ayrıca Derya Alabora, Eda Ece ve Hülya Duyar gibi isimler yer alıyor.

Deliha 2, 12 Ocak 2018'de vizyona girecek.

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    Deliha
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