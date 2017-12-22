Deliha 2'den ilk teaser

Gupse Özay'ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Deliha 2'den ilk tesaer yayınlandı.



2014 yapımı Deliha'nın bu devam filminde Özay yine Zeliha karakterine hayat veriyor. Filmde ayrıca Derya Alabora, Eda Ece ve Hülya Duyar gibi isimler yer alıyor.



Deliha 2, 12 Ocak 2018'de vizyona girecek.



