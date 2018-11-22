“Deliler Fatih’in Fermanı” filminin galası yapıldı

Başrollerini Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikiciler, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz ve Namık Rüstemhanlı’nın paylaştığı filmin galası sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Milyonların heyecanla beklediği Angel Film yapımı, “Deliler Fatih’in Fermanı” filminin galası Emaar AVM’de gerçekleşti. Oldukça renkli geçen galaya sanat dünyasından birçok isim de katıldı. İlyas Salman, Kubat, Alper Saldıran, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Rüveyda Öksüz, Gökhan Keser, Kürşat Alnıaçık, Gerçek Sağlar, Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever Emaar AVM’deki Cinemaximum’da gerçekleşen galaya katılanlar arasında yer aldı. Etrafta ‘Deli’ kostümlü ve makyajlı insanların dolaştığı muhteşem gala, davetlilerin dikkatini çekerek büyük ilgi gördü.

15. yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet’in, Eflak Voyvodalığına “bizzat” tayin ettiği Vlad Tepeş’ın zalimliklerine son vermek için gönderdiği “Deliler Birliği”nin kahramanlık hikayesini konu alan filmin yönetmenliğini Osman Kaya yapıyor. Filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya, Gökkurt'u Cem Uçan, Aşgar'ı İsmail Filiz, Alaca'yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan'ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet’i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Esra Vesu Özçelik’in imzasını taşıyor.

Deliler Fatih’in Fermanı, 23 Kasım Cuma günü tüm Türkiye’de izleyicisiyle buluşacak.