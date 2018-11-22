Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
22 Kasım 2018 09:08

“Deliler Fatih’in Fermanı” filminin galası yapıldı

Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'in Osmanlı Sarayı'na uzanan hayatını anlatan "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin galasına ev sahipliği yaptı.


Başrollerini Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikiciler, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz ve Namık Rüstemhanlı’nın paylaştığı filmin galası sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.



Milyonların heyecanla beklediği Angel Film yapımı, “Deliler Fatih’in Fermanı” filminin galası Emaar AVM’de gerçekleşti. Oldukça renkli geçen galaya sanat dünyasından birçok isim de katıldı. İlyas Salman, Kubat, Alper Saldıran, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Rüveyda Öksüz, Gökhan Keser, Kürşat Alnıaçık, Gerçek Sağlar, Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever Emaar AVM’deki Cinemaximum’da gerçekleşen galaya katılanlar arasında yer aldı. Etrafta ‘Deli’ kostümlü ve makyajlı insanların dolaştığı muhteşem gala, davetlilerin dikkatini çekerek büyük ilgi gördü.



15. yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet’in, Eflak Voyvodalığına “bizzat” tayin ettiği Vlad Tepeş’ın zalimliklerine son vermek için gönderdiği “Deliler Birliği”nin kahramanlık hikayesini konu alan filmin yönetmenliğini Osman Kaya yapıyor. Filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya, Gökkurt'u Cem Uçan, Aşgar'ı İsmail Filiz, Alaca'yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan'ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet’i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Esra Vesu Özçelik’in imzasını taşıyor.


Deliler Fatih’in Fermanı, 23 Kasım Cuma günü tüm Türkiye’de izleyicisiyle buluşacak.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir