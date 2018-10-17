Deliler’den ikinci teaser

Fatih Sultan Mehmed ile Eflak voyvodalığına tayin ettiği Vlad Tepeş dönemine ışık tutacak olan, Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyayı titreten ordusunun en önde giden cesur savaşçılarını; "Deliler"i anlatan filmin yeni teaser'ı yayınlandı.

Son 2 yıldır prodüksiyon hazırlıkları gerçekleşen "Deliler" hızla vizyon tarihine doğru geri sayarken,4 milyon dolar ile2018'in en yüksek bütçeli filmi olarak sinema severleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Konu; Fatih Sultan Mehmet’in babası 2. Murat, Eflak topraklarını fethettiği zaman, Romanya Kralı Osmanlı ordusuna direnmemeyi seçer. Toprağı yönetmek için yetki veren 2. Murat, teminat olarak da Romanya Kralı'nın 2 oğlunu alır. Kardeşler Vlad ve Radu, çocukluklarını Fatih Sultan Mehmet’le beraber Edirne Sarayı’nda geçirirler. 2. Murat ve Romanya Kralı öldükten sonra, Vlad, Fatih Sultan Mehmet tarafından Eflak’a Voyvoda olarak atanır.Küçüklüğünden beri içinde derin bir şiddet barındıran Vlad, orada Vatikan’ın ve Ejder Tarikatı’nın yönlendirmeleri ve dikteleriyle Fatih Sultan Mehmet’e karşı çok büyük bir kin ve nefret beslemeye başlar. Vlad, 23.734 Türkmen, Boşnak, Sırp, Arnavut ve Bulgar kazığa oturttuğunu kendi beyan edince, Fatih Sultan Mehmet durumun sebebini öğrenmek için kendi habercisini gönderir. Vlad, gönderilen habercinin de başına sarığını çakıp geri gönderince, Fatih Sultan Mehmet de bu olayı çözmeleri için Deliler’i görevlendirir...

Cem Uçan'ın hem yapımcılığını hem de başrollerinden biri olan Gökkurt'u canlandırdığı filmde Aşgar'ıİsmail Filiz, Baba Sultan'ıYetkin Dikinciler,Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’iErkan Petekkaya,Fatih Sultan Mehmet’i deRüzgar Aksoyve Alaca'yı daNur Fettahoğlucanlandırıyor."Deliler",Osman Kaya yönetmenliğinde hayata geçiriliyor.

Kadrosunda Demet Tuncer,Mehmet Ali Karakuş,Gökçe Özyol,Mehmet Pala,Batın Uçan'ın da yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğuveİbrahim Ethem Arslan'ın imzasını taşıyor.

"Deliler"23 Kasım’da seyirciyle buluşacak.