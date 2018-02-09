Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
9 Şubat 2018 14:13

Demet Akbağ'lı Görevimiz Tatil'den fragman yayınlandı

Demet Akbağ ve Zafer Algöz başrollü yerli komedi "Görevimiz Tatil"den yeni fragman yayınlandı

Murat Şeker'in imzasını taşıyan "Görevimiz Tatil", aslında her gün gördüğümüz, hayatın içinden tanıdığımız karakterlerin renkli hikayesini ele alıyor.

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Ailenin çocukları Melike ve Ali ise teknolojiye kendilerini kaptırmıştır. Yıllardır tatile gitmemiş olan aile, Cem Nanay isimli terapistlerinin ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan bu aileyi bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Bir kaza sonucu arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir...
Başrollerini usta oyuncu Demet Akbağ ve komedinin aranan yüzlerinden Zafer Algöz'ün üstlendiği yerli komedide filmin çocuklarını Ali Keçeli ve Deniz Altan canlandırıyor. Filiz Ahmet, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin, Onur Dilber, Sarp Akkaya, Enis Arılan ve Yılmaz Gruda'nın da kadrosunda yer aldığı komedi filminin senaryosunda ise yönetmen Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin imzası bulunuyor.
"Görevimiz Tatil", 23 Şubat'ta sinemalarda!

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir