Demet Akbağ'lı Görevimiz Tatil'den fragman yayınlandı

Murat Şeker'in imzasını taşıyan "Görevimiz Tatil", aslında her gün gördüğümüz, hayatın içinden tanıdığımız karakterlerin renkli hikayesini ele alıyor.

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Ailenin çocukları Melike ve Ali ise teknolojiye kendilerini kaptırmıştır. Yıllardır tatile gitmemiş olan aile, Cem Nanay isimli terapistlerinin ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan bu aileyi bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Bir kaza sonucu arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir...

Başrollerini usta oyuncu Demet Akbağ ve komedinin aranan yüzlerinden Zafer Algöz'ün üstlendiği yerli komedide filmin çocuklarını Ali Keçeli ve Deniz Altan canlandırıyor. Filiz Ahmet, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin, Onur Dilber, Sarp Akkaya, Enis Arılan ve Yılmaz Gruda'nın da kadrosunda yer aldığı komedi filminin senaryosunda ise yönetmen Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin imzası bulunuyor.

"Görevimiz Tatil", 23 Şubat'ta sinemalarda!