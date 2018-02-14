Demet Evgar'lı Sofra Sırları'nın galasına yıldız yağmuru

Bu Cuma vizyona girecek olan "Sofra Sırları" filminin galası dün akşam itibariyle Vadistanbul Cinemaximum'da gerçekleşti. Galaya ünlü isimlerden yoğun katılım oldu.

Sofra Sırları'nın galasına; İzzet Altunmeşe, Gülcan Arslan, Ece Uslu, Ceren Moray, Metin Akdülger, Melis Birkan, Dilara Öztunç, Aydan Taş, Perihan Ünlücan, Atılgan Gümüş, Erdem Akakçe, Atılay Uluışık, Akasya Aslıtürkmen, Deniz Bolışık, Gülin İyigün, Furkan Andıç gibi ünlü isimler katıldı.

Senarist olarak başladığı 31 yıllık kariyeri boyunca "Nar", "Gölgesizler", "Anlat İstanbul" ve "9" gibi pek çok başarılı yapımı yerli sinemaya kazandıran Ümit Ünal'ın yönetmen koltuğuna oturduğu 8. uzun metraj olan "Sofra Sırları"nda başrolü "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Bir Erkek Bir Kadın", "Yok Artık" gibi başarılı projelerin ardından son olarak da "Aile Arasında"da karşımıza çıkan güzel oyuncu Demet Evgar üstleniyor. Filmde Evgar'ın yanı sıra Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam, Fırat Altunmeşe, Ferit Aktuğ, Emrah Kolukısa, Burcu Yasemin Şeyben, Burcu Halaçoğlu gibi isimler yer alıyor.

Eşinin işi sebebiyle uzun yıllardır Anadolu kasabalarında yaşayan Neslihan, iyi de bir aşçıdır ve tüm çevresi onun yemeklerine bayılır. Ancak Neslihan'ın yakın çevresindekiler bir bir ölmeye başlayınca tüm gözler ona çevrilir. Mükemmel bir aşçı, evine ve eşine düşkün kısacası mükemmel bir ev hanımı olan Neslihan, aslında bir seri katildir. Şehre yeni atanmış, çok zeki, Amerika’da eğitim görmüş, hırslı ve genç bir komiser bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır...

"Sofra Sırları" bu Cuma sinemalarda!