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14 Eylül 2018 14:50

Deniz Gamze Ergüven imzalı Kings'ten Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

Deniz Gamze Ergüven'in Halle Berry ve Daniel Craig'li filmi Kings'ten Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.


İlk filmi Mustang ile Fransa’nın En iyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday olarak gösterdiği ve birçok festivalde adaylıkla ödüllere layık görülerek büyük bir başarıya imza atan Deniz Gamze Ergüven’in merakla beklenen yeni filmi Kings'den Türkçe altyazılı fragman yayımlandı. 1992’deki Los Angeles ayaklanmaları sırasında yaşananlara odaklanan filmin başrollerini Oscar ödüllü Halle Berry ve Daniel Craig paylaşıyor. Prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan Kings’in müzikleri usta isimler Nick Cave ve Warren Ellis ikilisine ait.


Kimsesiz çocuklara koruyucu annelik yapan Millie, bir yandan onların karınlarını doyururken diğer yandan onları sokaklarda bekleyen şiddetten uzak tutmaya çalışmaktadır. Genç kadının başında uğraşması gereken bir bela daha vardır ki o da huysuz komşusu Obie’dir. Birden patlak veren geniş çaplı bir ayaklanmaya Millie’nin çocukları da karışınca, birbirine son derece zıt karakterlere sahip Millie ve Obie, şehrin sokaklarında kaybolan çocukları aramaya başlarlar.

Kings, 12 Ekim 2018 tarihinde ülkemizde seyirciyle buluşacak.



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