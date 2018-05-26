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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Mayıs 2018 10:49

Deniz ve Güneş 1 Haziran’da vizyona giriyor

Başrollerini Şafak Pekdemir Mengü ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı film vizyona gün sayıyor.



Yaşar Tolga Bozkurt tarafından kaleme alınmış olan, Barış Denge'nin ise yönetmenliğini üstlendiği yapım, babasının zoruyla mantık evliliği yapmak üzere olan Deniz’in, sözde nişanlısı ile gittiği Burgazada tatilinde Güneş ile karşılaşmasını konu alıyor. Filmde Güneş’i işitme engelli sanan Deniz’in işaret dilini öğrenip Güneş ile konuşmaya başlamasıyla aralarında yaşanan benzersiz tutkuyu izleyeceğiz.


Filmin oyuncu kadrosunda Şafak Pekdemir Mengü , Burak Serdar Şanal, Melissa Giz Cengiz, Ayşen İnci, Levent Özdilek , Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor.


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    Deniz ve Güneş
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