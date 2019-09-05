'Dert Bende' vizyon için gün sayıyor

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, "dünyanının akciğerleri" olarak bilinen Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yaptı.

Çekimleri son sürat devam eden Hızlı ve Öfkeli 9 filminin setinden Vin Diesel’in paylaştığı fotoğraf, beraberinde komplo teorilerini de getirdi.

Komedi türündeki yapım, arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir grubun trajikomik hikayesini konu alıyor.

Yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kantarcılar'ın yanı sıra Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil yer alıyor.

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