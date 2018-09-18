Derya Şensoy evleniyor

Başrollerini Burak Satıbol, Derya Şensoy ve Toygan Avanoğlu’nun paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve tiyatrosunun emektar aktörü Yılmaz Gruda ve usta oyuncular Mahmut Gökgöz ile Nazlı Tosunoğlu da bulunuyor.Aşk, macera ve komediyi bir araya getiren filme, beyazperdenin pek çok sevilen isimleri de birbirinden eğlenceli karakterleri ile eşlik ediyor. Merakla beklenen “Sorma Neden” 21 Eylül Cuma günü vizyona giriyor.

Senaryosunu Doğuhan Korkut’un yazdığı, yapımcılığını Burçin Baş’ın üstlendiği ‘’Sorma Neden’’ filminin yönetmen koltuğunda ise projeleriyle adından sıkça söz ettiren Türk sinemasının genç ve yetenekli yönetmenlerinden Tolga Baş oturuyor.

Yağmur ile Kayhan’ın düğünü kimsenin gerçekleşmesini istemediği bir düğündür. Bu düğünde ne kaçaklar ne de kaçırılanlar biter. Kaynana ve görümceler gelini beğenmezken, gelinin eski sevgilisi Uğur aşkını maziye gömemez ve geçmişin içinden çıkıp gelir.

Düğün gecesinde ise damat ortadan kaybolur. Kayıp damat vakasını aydınlatmaya çalışan polisler; işgüzar arkadaşları, borç tahsili derdine düşen mahalle esnafını ve aileleri sorguya çeker. Bir düğün ancak bu kadar maceralı ve gizemli olabilir.Neden mi? Sorma Neden?

Sorma Neden, 21 Eylül Cuma günü sinemaseverleri kahkaha tufanına davet ediyor.