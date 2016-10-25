Devamı Gelmeyen İçimizde Ukte Bırakmış 10 film

Çok sevdiğimiz ve içimizden bir kez de olsa 'ah be keşke devamı gelse' dediğimiz birçok film olmuştur. Bazıları serilere doyuramadı bazılarıysa tek filmle bizleri boynu bükük bırakıp gitti. İşte devamının büyük ihtimal gelmeyeceğini bildiğimiz ama çekilse güzel olur dediğimiz içimizde ukte bırakmış 10 film ve serileri



Geleceğe Dönüş - Back to the Future









Marty Mcfly ve Doktor Emmett Brown'un geleceğe ve geçmişe seyahatlerini konu alan film 1985'de hayatımıza girmişti. Aynı adla üç filmden oluşan seri yediden yetmişe birçok insanın kalbinde taht kurdu. Neredeyse her sene dördüncüsü gelecek mi? Soruları sorulan filmin herhangi bir çalışması bulunmuyor. Özellikle film içinde çok önemli bir tarih olan 21 Ekim 2015'in gelip çatmasıyla haranlar yeni bir serinin açıklanmasını bekledi. Fakat istenilen yine de olmadı.



Tango and Cash









Tango ve Cash de garip şekilde ikincisini beklediğimiz filmlerden. Uyuşturucu ve silah kaçakçısı Perret, Tango ve Cash'in sürekli peşinde olmasından ve onu yakalamak istemesinden bıkıp usanarak, onları işlemedikleri bir cinayet suçu yüzünden hapse girmelerine sebep olmasıyla başlayan filmin konusu bu ikilinin hapishaneden çıkma çabaları etrafında gelişiyordu. Yönetmenliğini Andrei Konchalovsky'nin yaptığı ve başrollerinde Kurt Russel ve Sylvester Stallone'nin bulunduğu yapımın yeni bir devam filmi çıkması neredeyse imkansız gibi duruyor.



Ucuz Roman - Pulp Fiction









Tarantino'nun başyapıtlarından olan, Tim Roth, Uma Thurman, John Travoltra, Samuel L. Jackson ve Bruce Willis gibi yıldız kadroya sahip Ucuz Roman sinema tarihinin enleri arasında. Replikleri, konuları işleyiş biçimi ve karakterlerin deliliği bakımından tam bir Tarantino eseri. Tarantino hala film çekiyor ve yapıtlarında kendi imzasını sürekli olarak görüyoruz fakat Pulp Fiction yine çekilse yine izlerim diyebilecek sürüsüyle insan umutsuz şekilde bekliyor.



Dövüş Kulübü - Fight Club









Chuck Palahniuk'in ölümsüz eseri aynı adlı kitabındasn David Fincher'ın muazzam zihninde yoğrulan ve beyaz perdeye aktarılan Dövüş Kulübü bizlere Tyler Durden ile içimizdeki kokuşmuş düzenlere hizmet eden insanları dışa vurup sorgulatan türden bir eserdi. Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın başrolde bizler eşlik eden filmin ikincisinin gelmesi neredeyse imkansız. Fakat çizgi roman olarak İkincinin çıkması az da olsa beyaz perdede umutların yeşermesini sağladı.



Matrix









Wachowski kardeşelrin sinema dünyasına sunduğu en büyük serilerden olan Matrix, 21. yüzyıla girerken hayallerimizi süsleyen ve ağzımızı açık bırakan sıradışı bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Siyahlar içindeki Neo'nun takım arkadaşları Morpheus ve Trinity ile Matrix'deki savaşını anlatan seriher ne kadar 3 filmden oluşsa da gelişen yeni sinema teknolojileriyle dördüncüyü hakediyor diye düşünüyoruz.



Yüzüklerin Efendisi - Lord of The Rings









Yüzük Kardeşliği , İki Kule ve Kralın Dönüşü... Yetmedi mi? Üzerine Hobbit'den Bilbo dönemine doğru açılan üç filmlik seri de verelim... Peki o yeter mi? Kesinlikle hayır. Peter Jackson'un bundan sonra herhangi bir orta dünya filmi çekmeyeceğini duyurmasının ardından 6 filme rağmen bu seri bizi asla doyurmayacak. Orklar, cüceler, elfler, Uruk Hai'ler, İnsanlar, Cadılar ve Büyücülerin olduğu orta dünya evreninden artık yeni bir film izlememek bizi sonsuza dek üzecek.



Kill Bill









Vol1 ve Vol2'den sonra defteri kapanan Kill Bill için bir üçüncü film fena olmazdı sanki? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Uma Thurman'nın başrolde estirdiği ve düğününde başlarında Bill adlı bir patron olan eski ortaklarının terör estirmesi ve bunun intikamını almaya çalışan bir kadını anlatan serinin bir yeni daha çıksa fena olmaz. Sarı kıyafet içinde Hattori Hanzo kılıcıyla intikam alan bir kadına daha yerimiz var gibi. Fakat Tarantino'nun seriye kilit vurduğunu bilmek bir miktar üzülmemize sebep oluyor.



Başlangıç - Inception









Yeni bir Dom'a ne deriz? Rüya içinde rüyaların görüldüğü başka bir seri daha? Oscarı kapmanın vermiş olduğu gazla yeni bir Dicaprio performansını ekranlarda görsek fena olmaz mı? Bu kez 5 ya da 6. katmanlara inilse? Evet tek seferlik çekilen bu filmin yenisi çıksa hiç de fena olmaz. Şu aralar yönetmenlikten çok yapımcılıkla uğraşan Nolan'nın bu fikre pek sıcak baktığını söyleyemesek de bizlerin bu fikirle yanıp tutuştuğu aşikar.



Kara Şövalye - Batman The Dark Knight









Nolan'nın bizlere vermiş olduğu bir başka hediye şüphesiz ki Batman Kara Şövalye serisi. Şimdi diyeceksinizzaten çekiliyor Batman filmleri diye ve çekilmeye de devam edecek fakat Nolan'nın Kara Şövalye serisi kuşkusuz Batman filmleri arasındaki en etkili seriydi. Batman Başlıyor, Batman Kara Şövalye ve Kara Şövalye Yükseliyor filmleriyle İMDB'de listeleri alt üst eden serinin sonunda Batman'nin ölmediği ve masada otururken Alfred'e Selina Kyle ile baktığı görülüyordu. Her ne kadar devamının geleceğini düşündüğümüz film, o son bakışmayla sona erdi ve Christian Bale eski Batman'ler listesine adını yazdırmış oldu.



Felekten Bir Gece - Hangover









Üç filmlik Hangover serisinde bir gece sarhoş olan üç arkadaşın sabah uyandığında hiçbir şey hatırlaması ve gece yaptıkları çılgınlıkların ayaklarına dolanmış olması ve bunlara karşı gösterdikleri çaba anlatılıyordu. Komedi dalında en iyi seriler arasında yer alan filmin başrollerinde karşımıza Bradley Cooper, Ed Helmes ve Zach Galifianakis karşımıza çıkmıştı. 3 filmden oluşan serinin hiç bitmesini istemesek de en azından bir tane daha çıksa fena olmaz diye aklımızdan geçirmiyoruz değil.

SELİM GERÇEKER