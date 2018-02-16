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16 Şubat 2018 11:28

Diane Kruger ve Julianne Moore Aynı Filmde Buluşuyor!

Aynı isimli Danimarka filminin yeniden çevrimi olan “After the Wedding”in oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor

Geçen hafta filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Julianne Moore’un yer alacağını öğrenmiştik. Şimdi ise kadroya, geçen sene Cannes’da ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Diane Kruger katıldı.

Filmde Kruger, Hindistan’daki bir yetimhanenin müdürünü canlandıracak. Vesayeti altındaki çocukların bakımını sürdürebilmek ve yetimhaneyi ayakta tutabilmek için paraya ihtiyacı olan karakter, mükemmel bağışçıyı bulmuştur. Bu bağışçı, başarılı bir medya şirketinin multi milyoner kurucusudur (Julianne Moore). Fakat parayı alabilmek için New York’a seyahat etmeli ve servetin arkasındaki kadınla tanışmalıdır. 2006 yapımı Danimarka filminin başrolünde Mads Mikkelsen bulunuyordu yani bir cinsiyet değişikliği söz konusu. Susanne Bier’in yönettiği film “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar’a aday gösterilmişti.
Filmin yönetmenliğini, “Californication” ve “Mozart in the Jungle” gibi dizilerde yönetmenlik yapmış olan Bart Freundlich üstleniyor. Filmin dağıtımcısı Cornerstone Films önümüzdeki günlerde, Berlin’deki “Avrupa Film Pazarı”nda filme alıcı bulmaya çalışacak. Filmin prodüksiyonunun bu ilkbaharda başlaması bekleniyor.
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