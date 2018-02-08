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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Şubat 2018 11:21

Diane Kruger'den Tarantino'ya destek

Uma Thurman ve Quentin Tarantino arasındaki tartışmada adı geçen Diane Kruger, yönetmenin Inglourious Basterds’ın çekimleri sırasında gücünü suistimal etmediğini ve kendisinin istemediği hiçbir şeyi yaptırmadığını söyledi

Uma Thurman‘ın New York Times’a verdiği ve büyük ses getiren röportajın Hollywood dünyasındaki yankıları devam ediyor.

Kill Bill‘in çekimleri sırasında Quentin Tarantino‘nun kendisine tükürdüğünü, boğulduğu sahnelerden keyif aldığını ve güvenli olmadığı halde araba sürdürerek kaza yapmasına neden olduğunu söyleyen Thurman, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında yaptığı açıklamada ise yönetmen hakkında daha ılımlı konuşarak kaza görüntülerini kendisine teslim ettiği için Tarantino’dan övgülerle bahsetmişti.
Tüm bu olanların ardından Deadline’a bir röportaj veren Quentin Tarantino, yaşananları kendi ağzından anlatırken Uma Thurman’ın yaşadığı kazanın hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söylemişti. Röportaj sırasında benzer bir durumu Inglourious Basterds‘ın çekimleri sırasında da yaşadığını belirten Tarantino, Diane Kruger‘ın karakteri Bridget von Hammersmark’ın Christopher Waltz’un karakteri Hans Landa tarafından boğulduğu sahneyi dublöre göstermek için oyuncuyu boğduğunu ve bunu yapmadan önce neden yapması gerektiğini anlatarak Kruger’dan izin aldığını belirtmişti.
Yönetmenin röportajının ardından resmi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Diane Kruger, Uma Thurman’a, tıpkı cinsel saldırı ve suistimal yaşayan her mağdur gibi gönülden destek verdiğini ve onların yanında yer aldığını belirtirken Quentin Tarantino’yla çalışmanın büyük bir keyif olduğunu ve yönetmenin ona her zaman saygılı şekilde davranıp gücünü kendisinin yapmak istemediği şeyleri yaptıracak şekilde suistimal etmediğini söylemiş.
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