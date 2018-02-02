Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
2 Şubat 2018 12:18

DiCaprio, Leonarda Da Vinci'ye hayat verecek

Leonardo DiCaprio’nun ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye hayat vereceği filmin senaryosu Skyfall, The Aviator ve Gladiator gibi filmlerle tanınan John Logan’a emanet edildi

Son olarak ilk Oscar heykelciğine ulaştığı 2015 yapımı The Revenant ile karşımıza çıkan Leonardo DiCaprio‘yu o zamandan bu zamana kadar beyazperdede izleme imkanı henüz bulamadık.

Ancak DiCaprio, bu durumdan sıkılmış olacak ki özellikle son dönemde oyuncuyla birlikte birçok projenin ismi geçiyor. Oyuncunun Quentin Tarantino’nun yeni filminde yer alacağı kesinleşirken Martin Scorsese’nin yönetmeyi planladığı Killers of the Flower Moon ve Roosevelt filmleri için de adı geçiyor. Bu üç filmin yanı sıra Oscarlı oyuncunun başrolde yer almayı planladığı diğer projeler olan The Black Hand ve Leonardo Da Vinci biyografisinden ise uzun zamandır haber alamıyorduk aslında, ta ki bugüne kadar.
Leonardo DiCaprio’nun Leonardo Da Vinci’ye Hayat Vereceği Filmin Senaryosunu John Logan Yazacak
Deadline’ın haberine göre Walter Isaacson‘un Leonardo Da Vinci isimli kitabından beyazperdeye uyarlanacak filmin senaryosunu John Logan yazacak. Daha önce 2004 yapımı The Aviator filminde Leonardo DiCaprio’yla çalışan Logan’ın Gladiator, The Aviator ve Hugo filmleriyle olmak üzere toplamda üç kez Oscar adaylığı elde ettiğini belirtelim. Daha önce Martin Scorsese, Ridley Scott, Tim Burton ve Sam Mendes gibi oldukça önemli isimlerle çalışan Logan, ilk bakışta proje için doğru isimmiş gibi görünüyor.
Leonardo DiCaprio’nun yapımcılığını Jennifer Davisson ile birlikte üstleneceği filmin başrolünde de yer alması bekleniyor.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir