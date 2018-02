2 Şubat 2018 12:18 DiCaprio, Leonarda Da Vinci'ye hayat verecek Leonardo DiCaprio’nun ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye hayat vereceği filmin senaryosu Skyfall, The Aviator ve Gladiator gibi filmlerle tanınan John Logan’a emanet edildi

Son olarak ilk Oscar heykelciğine ulaştığı 2015 yapımı The Revenant ile karşımıza çıkan Leonardo DiCaprio‘yu o zamandan bu zamana kadar beyazperdede izleme imkanı henüz bulamadık.

Ancak DiCaprio, bu durumdan sıkılmış olacak ki özellikle son dönemde oyuncuyla birlikte birçok projenin ismi geçiyor. Oyuncunun Quentin Tarantino’nun yeni filminde yer alacağı kesinleşirken Martin Scorsese’nin yönetmeyi planladığı Killers of the Flower Moon ve Roosevelt filmleri için de adı geçiyor. Bu üç filmin yanı sıra Oscarlı oyuncunun başrolde yer almayı planladığı diğer projeler olan The Black Hand ve Leonardo Da Vinci biyografisinden ise uzun zamandır haber alamıyorduk aslında, ta ki bugüne kadar.

Leonardo DiCaprio’nun Leonardo Da Vinci’ye Hayat Vereceği Filmin Senaryosunu John Logan Yazacak

Deadline’ın haberine göre Walter Isaacson‘un Leonardo Da Vinci isimli kitabından beyazperdeye uyarlanacak filmin senaryosunu John Logan yazacak. Daha önce 2004 yapımı The Aviator filminde Leonardo DiCaprio’yla çalışan Logan’ın Gladiator, The Aviator ve Hugo filmleriyle olmak üzere toplamda üç kez Oscar adaylığı elde ettiğini belirtelim. Daha önce Martin Scorsese, Ridley Scott, Tim Burton ve Sam Mendes gibi oldukça önemli isimlerle çalışan Logan, ilk bakışta proje için doğru isimmiş gibi görünüyor.

Leonardo DiCaprio’nun yapımcılığını Jennifer Davisson ile birlikte üstleneceği filmin başrolünde de yer alması bekleniyor.