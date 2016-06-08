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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Haziran 2016 10:28

DiCaprio Mevlana olabilir

Mevlana'nın hayatının anlatılacağı bir filmde DiCaprio'nun başrolü üstlenebileceği söyleniyor.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatının anlatılacağı bir biyografi film geçtiğimiz gün duyuruldu. Oscar ödüllü senarist David Franzoni'nin Guardian'a yaptığı açıklamada filmin muhtemel oyuncularına da değinildi.

Gladyatör dahil birçok filmin senaristliğini üstlenerek başarılı bir kariyere imza atan David Franzoni, Guardian'a yeni film çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Mevlana'nın hayatını biyografik bir film haline getirmeyi düşünüyor. Kendisine göre bu film, "Mevlana'nın benzersiz hayatı üzerinden Batı sinemasındaki Müslüman algısını değiştirmeyi" amaçlıyor.Franzoni, "Mevlana Amerika'da oldukça popüler. Bu film, öyle sanıyorum ki ona bir yüz ve bir öykü kazandıracak" diyerek filmden neler beklediğini açıklıyor.

"Mevlana Shakespere gibi birisi, sınırsız bir yeteneğe sahip. Bugünü bile aydınlatıyor. Gerçekten keşfedilmesi gerek" diyor 13. yüzyılda yaşayan Pers şairi hakkında. Ortadoğu'nun büyük değerlerinden biri olarak sayılan Mevlana Celaleddin Rumi, birçok kitaba, birçok yapıma konu olmuştu. Bununla birlikte en önemli eserleri arasında gösterilen Mesnevi ve Divan, birçok dile çevrilerek dünyanın da ilgisini oldukça çekti. Film bu nedenle hem önemli görülüyır, hem de merakla bekleniyor.

Ancak filmle ilgili tartışmalar şimdiden başladı. Guardian'a verdiği röportajda Leonardo DiCaprio'yu oyuncu olarak düşündüğünü belirten Franzoni'nin bu açıklamasına sosyal medyadan birçok tepki geldi. Şems'i oynaması içinse ekip Robert Downey Jr.'ı düşünüyor. Ancak yine de oyuncular hakkında konuşmak için henüz oldukça erken.




Daha önce Scarlett Johansson'un Ghost in the Shell isimli Japon animesinin sinema uyarlamasında baş rolü alması üzerinden dönen "beyazlaştırma" tartışmaları, bu proje için de başladı. Birçok kişi, Amerikalı oyuncuların bu kişileri canlandırmasıyla kültürel özelliklerin yitirilmesine neden olacağını düşünüyor. Aynı zamanda bu yıl başlayan bir tartışma da Oscar'ın yıllar içinde "beyaz" oyunculara daha çok adaylık ve buna bağlı olarak ödül vermesi hakkındaydı. Tüm bunlar, Hollywood hakkında yapılan eleştirileri büyük oranda haklı çıkartıyor. Bu yıl kariyerinin ilk Oscar'ını kazanan oyuncu Leonardo DiCaprio ve Robert Dowey Jr'ın isimlerinin geçmesi, bu yüzden tartışılıyor.

Melbourne'de yaşayan komedyen Aamer Rahman, Twitter'da "2016'nın Ramazan'ını bu filmle mahvettiler" diyerek tepki gösterdi. Eleştirilerden en hafifi olarak tanımlayabileceğimiz bu cümle, insanların konuyla ilgili ne düşündüğünü anlayabilmek açısından verimli bir örnek.



Twitter'da başlatılan #RumiWasntWhite (#RumiBeyazDeğildi) hashtag'i bir anda oldukça fazla kullanıldı ve bu hashtag altında kullanıcılar görüşlerini paylaştı. Şimdilik oyuncular ve filmle ilgili pek bir şey belli olmasa da bu boyuta ulaşan tartışmalar, filmle ilgili endişeleri artırıyor.

Yorumlar

  • Birileri şu David Franzoni'ye Mevlana'nın Türk olduğunu anlatsın.

  • Mevlana Farsça yazan bir Türktür ki bunu kendisi söylemiştir. Pers değildir. İlk önce bu düzeltme Türkiyede yapılmalı ki Film senaristleri de bu yanlıştan döndürülsün.

  • Bizim salak yönetmenlerde izlesinler

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