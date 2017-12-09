Dinozorlar geri dönüyor

İlk filmde olduği gibi Christ Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın yeniden başrolde olduğu yapımda yönetmen koltuğu ise The Impossible, The Orphanage, A Monster Calls gibi filmlerden tanıdığımız J.A. Bayona'ya emanet.
Hikayenin başladığı 1993 yapımı Jurassic Park filminin oyuncularından Jeff Goldblum da filmde karşımıza çıkacak.
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin konusu ise şöyle: Tema parkı ve lüks tatil yeri Jurassic World dinazorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Isla Nublar hayatta kalan dinazorların ormanlarına sığındığı, insanlar tarafından terkedilmiş bir yer haline gelmiştir.
Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen (Chris Pratt) ve Claire (Bryce Dallas Howard) adada kalan dinazorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue’yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 8 Haziran 2018'de vizyona girecek.