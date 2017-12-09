Dinozorlar geri dönüyor

2015 yapımı Jurassic World filminin ardından serinin yeni filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom) ilk fragmanıyla karşımızda.





Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin konusu ise şöyle: Tema parkı ve lüks tatil yeri Jurassic World dinazorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Isla Nublar hayatta kalan dinazorların ormanlarına sığındığı, insanlar tarafından terkedilmiş bir yer haline gelmiştir.Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen (Chris Pratt) ve Claire (Bryce Dallas Howard) adada kalan dinazorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue’yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.Jurassic World: Yıkılmış Krallık 8 Haziran 2018'de vizyona girecek.