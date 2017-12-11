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11 Aralık 2017 09:10

Dinozorlar sürprizlerle geri dönüyor

8 Haziran'da vizyona girecek olan filmi başrol oyuncuları anlatıyor.

Senenin merakla beklenen yapımlarından Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom) 8 Haziran 2018'de vizyona giriyor.

Film, Jurassic World'ün dinozorlar tarafından yıkılmasının üzerinden dört yıl sonra, adada yanardağın harekete geçmesiyle Owen ve Claire'in dinozorları kurtarma çabasını konu ediniyor.

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin başrol oyuncuları Bryce Dallas Howard ve Chris Pratt'ın, filmin çekimleri sırasında yaşananları ve seyircileri bekleyen sürprizleri anlattığı video ilk kez ve sadece Mynet Sinema'da.


Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin konusu ise şöyle: Tema parkı ve lüks tatil yeri Jurassic World dinazorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Isla Nublar hayatta kalan dinazorların ormanlarına sığındığı, insanlar tarafından terkedilmiş bir yer haline gelmiştir.

Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen (Chris Pratt) ve Claire (Bryce Dallas Howard) adada kalan dinazorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue’yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.


Hikayenin başladığı 1993 yapımı Jurassic Park filminin oyuncularından Jeff Goldblum da filmde karşımıza çıkacak. Filmin yönetmen koltuğu ise The Impossible, The Orphanage, A Monster Calls gibi filmlerden tanıdığımız J.A. Bayona'ya emanet.

Jurassic World: Yıkılmış Krallık ilk fragman:


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    Jurassic World
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