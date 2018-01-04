Direniş Karatay filminden ilk teaser

Direniş Karatay filminin merakla beklenen teaserı yayınlandı.



Film, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ ve döneme damgasını vuran devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesiti konu ediniyor.







Bugüne kadar Türkiye’de çekilmiş en büyük bütçeli savaş filmi olan Direniş Karatay, 9 Mart’ta vizyona girecek. Gerçek karakterlerin özgün senaryo ile yorumlandığı Direniş Karatay, adının da referans verdiği şekilde bir halkın bağımsızlık için verdiği mücadeleyi, göze aldıklarını, kayıplarını ve umutlarını sinemaya taşıyor.



Türkiye’de yapımını ilk kez bir üniversitenin üstelendiği (KTO KARATAY ÜNV), yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, Genel Danışmanlığını Serdar Akar’ın yaptığı, senaryosunu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok’un yazdığı filmde Karatay’ı Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran’ı Fikret Kuşkan, Noyan Karakterini ise Yurdaer Okur canlandırıyor.



Filmin kadrosunda ayrıca Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Nefise Karatay, Bahadır Yenişehirlioğlu, Volkan Keskin, Cahit Kayaoğlu, Ece Yaşar gibi isimler de yer alıyor.