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19 Eylül 2018 12:15

‘Dişi Terminatör’ Antalya’ya geliyor

‘Terminatör 3’ filminin yıldızı Kristanna Loken, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmak üzere 3 Ekim’de Türkiye’ye geliyor.


Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filmindeki T-X rolüyle ünlenen ABD’li oyuncu Kristanna Loken (38), bu yıl 55’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmak üzere Türkiye’ye geliyor. Bugüne kadar 40’a yakın film ve dizide yer alan ‘’Terminatrix’’, Türkiye’deki hayranlarına bir de mesaj yolladı. ‘İnanılmaz konuklarla muhteşem bir festival olacak. Yakında Antalya’da sizi görmeyi dört gözle bekliyorum’ diyen güzel oyuncu, 3 Ekim’de Antalya’da sinemaseverlerle buluşacak.Daha önce de Türkiye’ye gelen Loken, Türkiye’de bir film çekmeyi ve Türk oyuncularla aynı projede yer almayı çok istediğini söylemişti.


‘Hayatımın dönüm noktası oldu’


Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (Terminator III: Rise of Machines) filmindeki rolü için ‘Hayatımın dönüm noktasıydı’ diyen Norveç asıllı Kristanna Loken, 1979’da New York’da doğdu. Daha 13 yaşındayken senaryosu babası Merlin Chris Loken tarafından kaleme alınan “Fighting For Freedom” adlı filmle oyunculuk yapmaya başlayan Loken, manken olan annesinin yönlendirmesiyle girdiği Elite Model Look yarışmasında 3’üncü oldu. Birkaç filmde rol almasına rağmen yıldızı Terminatör 3 filmiyle parlayan Kristanna Loken, Oscarlı aktör Sir Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Jason Statham gibi usta isimlerle aynı projelerde yer aldı.yer aldı. New York Uluslararası Bağımsız Film ve Video Festivali’nde 2004’te ‘Worn Like a Tattoo’ kısa filmiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’, 2008’de ise ‘Lime Salted Love’ filmiyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Loken, eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye’ye gelecek. Loken, aynı zamanda siyah kemer sahibidir.


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