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6 Ekim 2018 11:18

Dişi Terminatör, Türkiye'den teklif bekliyor

'TERMİNATÖR 3: Makinelerin Yükselişi' filmindeki 'T-X' rolüyle ünlenen ABD'li oyuncu Kristinna Loken, Türkiye'de çekilecek bir filmde rol almak istediğini söyledi.


‘Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi’ filmindeki T-X rolüyle ünlenen ABD’li oyuncu Kristinna Loken (38), 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk kez Antalya'ya geldiğini belirten Loken, "Muhteşem bir manzara karşısında uyandım. İnsanlar çok misafirperver" dedi. Türkiye’ye ikinci kez geldiğini aktaran Loken, bu ziyaretinden sonra bir film için teklif beklediğini söyledi. Kristanna Loken, "Bir teklif gelirse kesinlikle burada film çekmek isterim. Lokasyon olarak çok güzel bir yer ve zengin bir tarih var. Türkçe konuşmuyorum, umarım bu engel olmaz" diye konuştu.


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