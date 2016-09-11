Disney, ‘Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant’ filmi çekiyor

Disney Stüdyoları, Tony Cliff’in grafik roman serisi “Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant”ın film haklarını elde etti.



Film stüdyosu, Vertigo Entertainment isimli yapım şirketinden Roy Lee ve filmin haklarını elinde bulunduran Mark Mower e Justin Giritkian ile, gerçek oyuncularla çekilmiş canlı çekim geliştiriyor.



Hikaye Konstantinopolis'te yozlaşmış bir sultana soygun komplosu kuran ve sultanın muhafızlarından uçan teknesi yardımıyla kaçan 19. yüzyıldaki maceracı Dellah Dirk'in çevresinde dönüyor. Ona, hayatını kurtardığı ve sonrasına Türkiye'nin her yerine onu takip etmeyi borç bilip görev edinen çay ustası bir Türk olan Selim Erdemoğlu yardım ediyor. Hikaye Konstantinopolis'te yozlaşmış bir sultana soygun komplosu kuran ve sultanın muhafızlarından uçan teknesi yardımıyla kaçan 19. yüzyıldaki maceracı Dellah Dirk'in çevresinde dönüyor. Ona, hayatını kurtardığı ve sonrasına Türkiye'nin her yerine onu takip etmeyi borç bilip görev edinen çay ustası bir Türk olan Selim Erdemoğlu yardım ediyor.



Kitap New York Times Çok Satanlar listesinde 2013'ün en çok satan kitabı oldu. Filmin ise henüz yönetmeni, yazarı veya oyuncuları belli değil. Kitap New York Times Çok Satanlar listesinde 2013'ün en çok satan kitabı oldu. Filmin ise henüz yönetmeni, yazarı veya oyuncuları belli değil.

Lee, Asya yapımı “The Ring,” “The Eye,” “The Grudge” ve en iyi film Oscar'ına sahip “The Departed” gibi filmlerin tekrar çekimleriyle yapımcı olarak Hollywood'a adım attı. Aynı zamanda “The Lego Movie” ve spinoff filmlerini, “Poltergeist”, “The Boy” ve “Run All Night” filmlerinin de yapımcılığını üstlendi.

