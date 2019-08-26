Disney+ ilk orijinal dizilerini açıkladı

Kaliforniya’daki D23 Expo etkinliği bütün hızıyla sürüyor. Etkinliğe ise Disney+ platformunda yayınlanacak yeni diziler damgalarını vurdu. Disney+ Originals olarak adlandırılan 3 yeni yapım, bu etkinlikte duyuruldu. Marvel Stüdyoları, Disney+ platformu için yayınlanacak 3 yeni süper kahraman dizisinin Ms. Marvel, Moon Knight ve She-Hulk olduğu açıklandı.

Disney’in, Marvel’la yaptığı anlaşma sonrası, Netflix’te yayınlanan Marvel yapımı dizilerin hepsi sona ermişti. Özellikle Punisher ve Daredevil gibi kısa zamanda kemik bir hayran kitlesi edinen dizilerin Disney+’ta devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Marvel Studios’un başkanı Kevin Feige, Disney’in yeni platformunda yayınlanacak sadece üç yeni yapımı duyurdu:Ms. Marvel, Moon Knight ve She-Hulk. Bu diziler hakkında da detay verilmedi.

İlk olarak 2013 tarihli Captain Marvel çizgi romanında boy gösteren Ms. Marvel, 2015 yılında En İyi Çizgi Roman dalında Hugo ödülüne layık görülmüştü. Marvel evreninin problemli zihniyle meşhur, mistik unsurlarla yoğrulmuş tuhaf kahramanı Moon Knight, ilk olarak 1975 yılında karşımıza çıkmıştı. Stan Leeve sanatçı John Buscema’nın yarattığı She-Hulk, ilk olarak Savage She-Hulk #1’da karşımıza çıkmıştı.

Disney+ platformunun 12 Kasım 2019’da yayına hayatına başlayacağını düşününce, çok yakında bu yapımlarla ilgili ayrıntılı bilgilerin gelmeye başlayacaktır.