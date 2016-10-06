Disney, gerçek oyuncularla çekilecek bir Mulan filmine başladığını duyurdu. Filmin şimdilik açıklanan vizyon tarihi 2 Kasım 2018 ve efsane bu sefer 3D olarak izlenecek. Şimdi Disney'in en büyük görevi, Mulan'ı canlandıracak bir oyuncu bulmak olacak ve bunun için The Hollywood Reporter'a göre Disney, uluslararası bir araştırmaya başlayarak Çinli bir kadın oyuncu bulacak.
6 Ekim 2016 12:11
Disney yeni Mulan filmini duyurdu
Yeni Mulan filmi, artık hayal değil, gerçekleşmekte olan bir proje! Ancak şimdiden film hakkında tartışmalar başladı.
Disney, gerçek oyuncularla çekilecek bir Mulan filmine başladığını duyurdu. Filmin şimdilik açıklanan vizyon tarihi 2 Kasım 2018 ve efsane bu sefer 3D olarak izlenecek. Şimdi Disney'in en büyük görevi, Mulan'ı canlandıracak bir oyuncu bulmak olacak ve bunun için The Hollywood Reporter'a göre Disney, uluslararası bir araştırmaya başlayarak Çinli bir kadın oyuncu bulacak.
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