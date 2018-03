Disney yeni Mulan filmini duyurdu

Disney, gerçek oyuncularla çekilecek bir Mulan filmine başladığını duyurdu. Filmin şimdilik açıklanan vizyon tarihi 2 Kasım 2018 ve efsane bu sefer 3D olarak izlenecek. Şimdi Disney'in en büyük görevi, Mulan'ı canlandıracak bir oyuncu bulmak olacak ve bunun için The Hollywood Reporter'a göre Disney, uluslararası bir araştırmaya başlayarak Çinli bir kadın oyuncu bulacak.









Yılın başlarında ise hayranlar Disney'e Mulan'ı Çinli bir oyuncunun canlandıracağı bir film istediklerini anlatabilmek için bir imza kampanyası başlatmıştı. Şimdilerde ise sosyal medyada yapılan yorumlar "Böyle söz verdiklerine göre Emma Stone'u oynatacaklar" ve "En son Çinli oyuncu baktıklarını söyledikten sonra karşımızda Scarlett Johansson vardı" şeklinde uzayıp gidiyor. Disney takipçileri ve özellikle Mulan hayranları, Hollywood'a ve Disney'e pek de güvenmiyor anlaşılan.

Ming-Na Wen ve Lea Salonga, 1998 yılındaki müzikal animasyon Mulan orijinalinde seslendirme yapmıştı. 2018 yapımı Mulan ise sadece 1998 yapımı Mulan'ı tam olarak takip etmeyecek ve tek kaynak olarak kullanmayacak gibi görünüyor. Film, Jurassic World'ün senaristleri Rick Jaffa ve Amanda Silver tarafından tekrar yazılacak ve daha fazla kaynak metin kullanılacak. Bununla birlikte bilindiği kadarıyla Sony de bir Mulan filmi hazırlığı yapıyor. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz.

Çinli bir oyuncu bulup onu bu filmde oynatmak biraz zor olacak. Öte yandan Hollywood, bu tarz rollerde genellikle karakterin ırkını ve görünüşünü önemsemeden rol için "en uygun" gördüğü oyuncuyla yola devam etme eğilimi gösteriyor. Bu da birçok kez eleştirildi ve hala eleştirilmeye de devam ediyor. Bu yüzden Disney'in böyle bir söz vermesi, oldukça ilgi çekici oldu. Disney'in elinin bulunduğu Doctor Strange'te Tilda Swinton'un The Ancient One isimli karakteri canlandırması, bu senenin en çok tartışılan konularından biri olmuştu. Emma Stone'un Aloha'da önceden aldığı rol ve önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Ghost in the Shell'de Scarlett Johansson'un baş rolü üstlenmesi de oldukça tartışılmıştı. tartışmayla ilgili hazırladığımız videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.