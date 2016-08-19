Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
19 Ağustos 2016 16:43

Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor

Mart ayında Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna katıldığı açıklanan Zendaya'nın rolü belli oldu. Genç yıldız Mary Jane Watson'u canlandıracak.

Geçtiğimiz Mart ayında, Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna sürpriz bir ismin katıldığı açıklanmıştı. Disney Channel'ın yıldız oyuncularından Zendaya'nın filmde kilit bir rolle yer alacağı belirtilmiş, ancak rolle ilgili bilgi verilmemişti. Deadline, o günlerde Zendaya'nın canlandıracağı karakterin Michelle (Michelle Gonzalez, Peter Parker'ın oda arkadaşı ve hoşlandığı kişi) olabileceğini söylemişti. Ancak şimdi, The Clap Zendaya'nın bambaşka bir rolde karşımıza çıkacağını söylüyor. The Wrap'e göre Michelle'i değil Spider-Man serisinin "esas kadın"ı Mary Jane'i oynayacağını belirtiyor. Mary Jane, Peter Parker'ın uzun süreli ve bitmek bilmeyen ilişkisi olarak biliniyor.


Çizgi romana ya da karaktere aşık olmayanlar için şöyle bir tanıtacak olursak Mary Jane Watson, kızıl saçlı Kafkas imajlı bir karakter olarak çizilmişti, çizgi romanlarda. Peter'ın geçmişi kadar uzun bir geçmişi var Mary Jane'in, ancak yine de Peter Parker'ın ilk ilişkisi de kendisi değil. Peter Parker'ın ilk kız arkadaşı Gwen Stacy olmasına rağmen, Mary Jane Watson en çok bilinen ve en uzun süreli kız arkadaşı.
Ultimate Spider-Man serisi, Mary Jane ile ilgili önemli ve ilgilnç bir adım atmıştı. Peter Parker'ın en iyi arkadaşı pozisyonuna Mary Jane'in konumlandırıldığı bu seride, Mary Jane oldukça önemli bir rol üstlenmiş ve ön plana çıkmıştı. Seri, Parker ve Mary Jane Watson ilişkisine yeni bir boyut kazandırmış ve bu yeni boyutla arkadaşlıkları taze , hatta ilginç bir dinamik kazanmıştı. Örneğin, Peter Parker Spider-Man olduğunu ilk Mary Jane'e itiraf etmişti. Bu ilişkinin Spider-Man- Homecoming'te de benzer bir boyutta yansıtılıp yansıtılmayacağı merak ediliyor.


Spider-Man: Homecoming filmi, oldukça başarılı oyuncuları barındırıyor ayrıca. Iron Man rolüyle özdeşleşen Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Michael Keaton, Bokeem Woodbine, Donald Glover, Hannibal Buress, Abraham Attah, Martin Starr, Tony Revolori, Michael Barbieri ve Angourie Rice, Tom Holland'a eşlik edecek.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir