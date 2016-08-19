Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor

Geçtiğimiz Mart ayında, Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna sürpriz bir ismin katıldığı açıklanmıştı. Disney Channel'ın yıldız oyuncularından Zendaya'nın filmde kilit bir rolle yer alacağı belirtilmiş, ancak rolle ilgili bilgi verilmemişti. Deadline, o günlerde Zendaya'nın canlandıracağı karakterin Michelle (Michelle Gonzalez, Peter Parker'ın oda arkadaşı ve hoşlandığı kişi) olabileceğini söylemişti. Ancak şimdi, The Clap Zendaya'nın bambaşka bir rolde karşımıza çıkacağını söylüyor. The Wrap'e göre Michelle'i değil Spider-Man serisinin "esas kadın"ı Mary Jane'i oynayacağını belirtiyor. Mary Jane, Peter Parker'ın uzun süreli ve bitmek bilmeyen ilişkisi olarak biliniyor.







Çizgi romana ya da karaktere aşık olmayanlar için şöyle bir tanıtacak olursak Mary Jane Watson, kızıl saçlı Kafkas imajlı bir karakter olarak çizilmişti, çizgi romanlarda. Peter'ın geçmişi kadar uzun bir geçmişi var Mary Jane'in, ancak yine de Peter Parker'ın ilk ilişkisi de kendisi değil. Peter Parker'ın ilk kız arkadaşı Gwen Stacy olmasına rağmen, Mary Jane Watson en çok bilinen ve en uzun süreli kız arkadaşı.







Ultimate Spider-Man serisi, Mary Jane ile ilgili önemli ve ilgilnç bir adım atmıştı. Peter Parker'ın en iyi arkadaşı pozisyonuna Mary Jane'in konumlandırıldığı bu seride, Mary Jane oldukça önemli bir rol üstlenmiş ve ön plana çıkmıştı. Seri, Parker ve Mary Jane Watson ilişkisine yeni bir boyut kazandırmış ve bu yeni boyutla arkadaşlıkları taze , hatta ilginç bir dinamik kazanmıştı. Örneğin, Peter Parker Spider-Man olduğunu ilk Mary Jane'e itiraf etmişti. Bu ilişkinin Spider-Man- Homecoming'te de benzer bir boyutta yansıtılıp yansıtılmayacağı merak ediliyor.

Spider-Man: Homecoming filmi, oldukça başarılı oyuncuları barındırıyor ayrıca. Iron Man rolüyle özdeşleşen Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Michael Keaton, Bokeem Woodbine, Donald Glover, Hannibal Buress, Abraham Attah, Martin Starr, Tony Revolori, Michael Barbieri ve Angourie Rice, Tom Holland'a eşlik edecek.