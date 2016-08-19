Geçtiğimiz Mart ayında, Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna sürpriz bir ismin katıldığı açıklanmıştı. Disney Channel'ın yıldız oyuncularından Zendaya'nın filmde kilit bir rolle yer alacağı belirtilmiş, ancak rolle ilgili bilgi verilmemişti. Deadline, o günlerde Zendaya'nın canlandıracağı karakterin Michelle (Michelle Gonzalez, Peter Parker'ın oda arkadaşı ve hoşlandığı kişi) olabileceğini söylemişti. Ancak şimdi, The Clap Zendaya'nın bambaşka bir rolde karşımıza çıkacağını söylüyor. The Wrap'e göre Michelle'i değil Spider-Man serisinin "esas kadın"ı Mary Jane'i oynayacağını belirtiyor. Mary Jane, Peter Parker'ın uzun süreli ve bitmek bilmeyen ilişkisi olarak biliniyor.
19 Ağustos 2016 16:43
Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor
Mart ayında Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna katıldığı açıklanan Zendaya'nın rolü belli oldu. Genç yıldız Mary Jane Watson'u canlandıracak.
Geçtiğimiz Mart ayında, Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna sürpriz bir ismin katıldığı açıklanmıştı. Disney Channel'ın yıldız oyuncularından Zendaya'nın filmde kilit bir rolle yer alacağı belirtilmiş, ancak rolle ilgili bilgi verilmemişti. Deadline, o günlerde Zendaya'nın canlandıracağı karakterin Michelle (Michelle Gonzalez, Peter Parker'ın oda arkadaşı ve hoşlandığı kişi) olabileceğini söylemişti. Ancak şimdi, The Clap Zendaya'nın bambaşka bir rolde karşımıza çıkacağını söylüyor. The Wrap'e göre Michelle'i değil Spider-Man serisinin "esas kadın"ı Mary Jane'i oynayacağını belirtiyor. Mary Jane, Peter Parker'ın uzun süreli ve bitmek bilmeyen ilişkisi olarak biliniyor.
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