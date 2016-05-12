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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Mayıs 2016 11:21

Disneyland'da Johnny Depp sürprizi

Disneyland ziyaretçileri unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Eğer günün birinde yolunuz Disneyland'a düşerse çok şanslısınız. Ama özellikle böyle bir günde orada olursanız, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anınız oldu demektir.

Bu mucizevi anlardan biri geçtiğimiz günlerde yaşandı. Disney, yeni filmi Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden (Alice Through the Looking Glass) için özel bir tanıtım kampanyası yapmaya karar verdi ve filmin Mad Hatter'ı Johnny Depp'i Disneyland'daki reklam panolarında canlı yayına çıkardı. Karşılarındakinin ne kadar da gerçekçi bir film posteri olduğunu düşünen ziyaretçiler, Johnny Depp'ın hareket edip konuşmaya başlamasıyla hayatları boyunca unutamayacakları bir ana şahit oldular.



Disney'in "Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden" filminde, Lewis Carroll'un sevilen hikayeleriyle unutulmaz karakterlerinin yepyeni ve benzersiz maceraları anlatılıyor. Alis yeraltının tuhaf dünyasına dönüyor ve Çılgın Şapkacı'yı kurtarmak için zamanda geçmişe yolculuk ediyor.



Alis Kingsleigh (Mia Wasikowska) son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek geçiriyor ve açık denizlere seyahat ediyor. Londra'ya dönüş yolunda sihirli bir aynayla karşılaşıyor ve yeraltının fantastik dünyasına dönerek arkadaşları olan Beyaz Tavşan, Absolem, Cheshire Kedisi ve kendisi olmayan Çılgın Şapkacı'yla (Depp) karşılaşıyor.



Şapkacı büyüklüğünü kaybettiği için Mirana (Anne Hathaway) Alis'i zamana hükmeden Büyük Saat'in odasının içersindeki Renkküreyi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderiyor. Geçmişe giden Alis, hayatlarının farklı dönemlerindeki dostları ve düşmanlarıyla karşılaşıyor ve zaman dolmadan önce Şapkacı'yı kurtarmak için amansız bir mücadeleye giriyor.

Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden, ülkemizde 27 Mayıs'ta vizyona girecek.

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    Alis Harikalar Diyarında

    Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
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