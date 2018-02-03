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3 Şubat 2018 14:54

Disobedience'tan İlk Fragman

Rachel Weisz ve Rachel McAdams’ın aşk yaşadığı “Disobedience”tan ilk fragman!

Geçtiğimiz sene Toronto Film Festivali’nde prömiyer yapan “Disobedience”tan ilk fragman yayınlandı. “A Fantastic Woman” ile bu sene ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Oscar’a aday gösterilen Şilili yönetmen Sebastián Lelio’nun yönettiği film yıldız oyuncularıyla dikkat çekiyor. Başrollerini Oscar ödüllü Rachel Weisz ve Oscar adayı Rachel McAdams’ın üstlendiği filmde Alessandro Nivola, Anton Lesser, Nicholas Woodeson, Cara Horgan ve Allan Corduner yer alıyor. Senaryoda yönetmen Lelio’ya, Oscar ödüllü “Ida”nın senaristi Rebecca Lenkiewicz eşlik ediyor.

Disobedience, Esti Kuperman (Rachel Weisz) adında bir kadını temel alıyor. Esti, eski haham olan babasının ölümünün ardından Ortodoks Yahudi olan ailesinin Londra'daki evine geri döner. Ancak kendine kurduğu hayat ile ailesinin ve çevresinin inançları artık farklıdır. Esti, tekrar gördüğü çocukluk arkadaşına (Rachel McAdams) ilgi duymaya başladığında bu inanç çakışması su yüzüne çıkacaktır.
“Disobedience”, ABD’de 27 Nisan’da vizyona girecek.

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